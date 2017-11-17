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17 ноября: крылатый президент и второй "Дэдпул"

17 ноября: крылатый президент и второй "Дэдпул"

Доброе утро пятницы! Сегодня даже погода на нашей стороне: дождика, вроде как, не будет. Смотрите сами:

Позитивные новости сегодня точно зайдут, как надо!

 

Астраханец Виктор Кропачев сделал скульптуру Путина с телом крылатого медведя и осетром в руках. Она называется «Ум, сила и душа».

Кропачев хотел выставить скульптуру в одном из учреждений культуры города, но не смог этого сделать. Пришлось разместить её во дворе частного дома в Трусовском районе. Позднее он собирается подарить её президенту.

Скульптура — своего рода образ России в виде медведя, во главе которой находится Путин. Медведь наступает левой ногой на орла, крылья которого находятся за спиной скульптуры. Птица символизирует внешних врагов России.

В лапах медведя символ Астраханской области — осетр. По словам Корпачева, рыба — символ доброты и душевности Путина: несколько лет назад он выпускал в Волгу молодь осетра.

 

А вот тайванец Хуанг Йи занялся другим видом творчества - танцем. Но только не совсем обычным: он сплясал с запрограммированной роборукой.  Хореография - также его рук дело. 

 

На YouTube-канале 20 Сentury Fox появился рекламный ролик ко второй части «Дэдпула». В нём спрятали 15-секундный тизер с кадрами из фильма. Остальная часть ролика - это пародийная отсылка к живописцу Бобу Россу, который известен своими ТВ-шоу, где он учил зрителей рисовать.

 

 

 

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:24 +1
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