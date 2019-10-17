17 октября:лучший домашний питомец - змея

Доброе утро! Начните день с чашечки чая. Ученые из Сингапура выяснили, что употребление этого напитка помогает улучшить связь между нейронами мозга.

За окном сегодня пасмурно, но тепло.

В Сети стал популярным видеоролик с рыбалки и это вовсе не Язь или другая крупная рыба. Отец и сын отправились на рыбалку и получили очень неожиданный улов.

На территории Камбоджи нашли гигантский затерянный город с тысячелетней историей. В результате исследований снимков с самолета ученые обнаружили древний город в непроходимых джунглях. Как определили ученые, это был город в Юго-Восточной Азии, построенный в IX веке. Город был достаточно развитым с храмами, многочисленными каналами, водохранилищами и рисовыми полями.

В Сети появился первый трейлер продолжения фильма «Лед ». По сюжету главные герои живут вместе, и у них появился ребенок. Новоиспеченную пару ждут очередные потрясения. В прокате фильм появится 14 февраля 2020 года.

Ветеринары назвали идеального питомца для современного человека. По мнению Московского комитета ветеринарии это змея. Медики полагают, что змеи идеально подойдут тем, что нуждается в тишине и покое.

Специалисты объясняют это тем, что змеи мало едят, не шумят и не пахнут, живут в изолированном террариуме, но, при желании, их всегда можно погладить.

В качестве музыкальной паузы послушаем совместный трек диджея Marshmello и группы A Day To Remember.

В галерее сегодня снимки пользователей Instagram, на которых запечатлено цветение «воздушной» розовой травы в Азии.