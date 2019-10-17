блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
17 октября:лучший домашний питомец - змея

17 октября:лучший домашний питомец - змея

Доброе утро! Начните день с чашечки чая. Ученые из Сингапура выяснили, что употребление этого напитка помогает улучшить связь между нейронами мозга.

 

За окном сегодня пасмурно, но тепло.

 

В Сети стал популярным видеоролик с рыбалки и это вовсе не Язь или другая крупная рыба. Отец и сын отправились на рыбалку и получили очень неожиданный улов.

 

На территории Камбоджи нашли гигантский затерянный город с тысячелетней историей. В результате исследований снимков с самолета ученые обнаружили древний город в непроходимых джунглях. Как  определили ученые, это был город в Юго-Восточной Азии, построенный  в IX веке. Город был достаточно развитым с храмами, многочисленными каналами, водохранилищами и рисовыми полями.

 

В Сети появился первый трейлер продолжения фильма «Лед ». По сюжету главные герои живут вместе, и у них появился ребенок. Новоиспеченную пару ждут очередные потрясения. В прокате фильм появится 14 февраля 2020 года.

 

Ветеринары назвали идеального питомца для современного человека. По мнению Московского комитета ветеринарии это змея. Медики полагают, что змеи идеально подойдут тем, что нуждается в тишине и покое.

Специалисты объясняют это тем, что змеи мало едят, не шумят и не пахнут, живут в изолированном террариуме, но, при желании, их всегда можно погладить.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем совместный трек диджея Marshmello и группы  A Day To Remember.

 

В галерее сегодня снимки пользователей Instagram, на которых запечатлено цветение «воздушной» розовой травы в Азии.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
16 октября: Папа Римский случайно благословил футбольную команду
16 октября: Папа Римский случайно благословил футбольную команду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.