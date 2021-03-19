19 марта: подмена в фильме «Гарри Поттер» и японская байкерша, которая не та, кем кажется

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О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурно и до +1 градуса. В Субботу ожидается небольшой снег и до 0. А в воскресенье пасмурно, а воздух прогреется до +1 градуса.

Пользовательница TikTok по имени Оливия (ocarroll) опубликовала видео, в котором показала, что в некоторых сценах фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» Гарри Поттера и других героев играют совсем не те актеры, к которым все привыкли с детства.

Тиктокерша показала две сцены из фильма, в которых она не смогла узнать Гарри (Дэниела Рэдклиффа), Гермиону (Эмму Уотсон), Рона (Руперт Гринт) и профессора Римуса Люпина (Дэвида Тьюлиса). Так, на уроке защиты от темных искусств актеров заменяют дублеры — в частности, это заметно в сцене с богартом.

Как отмечает Business Insider, дублеры часто заменяют основных актеров в сценах, когда главные герои оказываются на заднем плане, — у актеров должно быть 12 часов перерыва между съемками, поэтому в таких сценах и используются «двойники».

Видео Оливии набрало более двух миллионов просмотров и 490 тысяч лайков. Тиктокерша призналась, что, видимо, «слишком много» смотрит третью часть экранизации романа Джоан Роулинг.

А вы давно пересматривали все части «Гарри Поттера»? Делитесь в комментариях и ищите единомышленников.

Певица Манижа Сангин — она же просто Manizha — представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Роттердаме. 8 марта певица прошла национальный отбор на конкурс, победив в зрительском голосовании с песней «Russian Woman» («Русская женщина»). А сегодня ее песня вышла на всех стриминговых платформах России. Так что слушаем песню Manizha - Russian Woman и пританцовываем в такт.

Молодая байкерша из Японии, прославившаяся своими фотографиями с мотоциклом Yamaha в соцсетях, оказалась 50-летним мужчиной по имени Цзунгу. Он превращался в девушку с помощью фильтров в популярном приложении FaceApp.

Подписчики увидели истинное лицо байкера в отражении на одном из снимков — и тут же заподозрили обман. Японские журналисты обратили внимание на эту историю и выследили Цзунгу. Тот не стал отпираться и сразу во всем признался. Выяснилось, что японец выбрал образ «красивой женщины», потому что считал, что никому не захочется смотреть на «пожилого дядю».

Цзунгу признался, что ему всего лишь хотелось, чтобы как можно больше людей полюбовалось на его мотоцикл. Впрочем, далеко не все подписчики расстроились из-за вскрывшегося обмана. Многие отметили, что из Цзунгу получилась «милая девушка», а его мотоциклу и правда можно позавидовать.

Если у нас, у людей, множество различных дел и хлопот, то у наших питомцев есть только мы. Поэтому эти пушистики никак не могут смириться с тем, что, вернувшись домой, мы погружаемся в свои заботы и не уделяем им должного внимания. Благо эти сорванцы не готовы сдаваться без боя и пытаются обратить на себя внимание всевозможными способами.

Сегодня мы собрали для вас 18 домашних питомцев, для которых «работа на дому» — страшный зверь, ведь они не желают делить своего хозяина ни с кем на свете!

Хорошего дня и беззаботного настроения!