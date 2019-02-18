18 февраля: Розовый шоколад и белые покрышки

Всем привет! Очередной понедельник — сил нам всем и терпения!

Прогноз погоды на рабочую неделю. Нас знатно «помотает»: то +1, то -10. Одним словом — февраль…

Начнем неделю с милоты!

В берлинском зоопарке впервые отделили детёныша полярного медведя от матери и определили его пол. Оказалось, что это «весёлая и сильная» девочка!

Медвежонок весит 8,5 кг, а её рост от головы до хвоста составляет 61 сантиметр. Имя молодой самке ещё не придумали.

А теперь взбодримся.

Велосипедист между узких улиц скатился по мексиканскому городу Таско — с прыжками с крыш и рамп. И, конечно, заснял все это с необычной перспективы:

Переходим к новостям. Сегодня в нашей подборке — новинки от разных брендов!

В Tesla появился «Режим собаки» — он выставляет фиксированную температуру 21,1 градус по Цельсию после нажатия специальной кнопки, и таким образом собака не умрет от удушья или высокой температуры. На экране бортового компьютера в это время будет отображаться надпись «Мой хозяин скоро вернётся». Это не для собак, а для взволнованных прохожих)

Бренд KitKat выпустил в России розовый шоколад Ruby. Это четвертый вид шоколада в дополнение к белому, темному и молочному. Его создали шоколатье Barry Callebaut без красителей и вкусовых добавок в процессе обработки какао-бобов. Шоколад имеет слабый фруктово-ягодный вкус. В ближайшее время новый вкус появится на прилавках крупных торговых сетей — «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток». Цена будет зависеть от конкретного ретейлера.

Компания Lexus и дизайнер Джон Эллиот показали новый кроссовер UX и шины для него, которые были вдохновлены кроссовками Nike Air Force 1. «Lexus UX был задуман и спроектирован для города. Мы хотели продвинуть эту концепцию еще дальше и подчеркнуть значимость уличной одежды — создать шины в стиле классических стритвир-кроссовок», — уточнила вице-президент компании по маркетингу Лиза Матераццо. Отмечается, что одной из целей коллаборации стал перенос и адаптация отдельных стилистических элементов кроссовок на покрышки. Например, двойной прострочки и цветовой схемы «белое на белом». Только представьте, как эти шины будут выглядеть у нас в межсезонье… Ммм!

Музыкальная пауза!

Пройдемся по классике. Посмотрите, как простая подсветка клавиш выводит зрелищность игры на фортепиано на новый уровень:

И лучшая часть нашего понедельничного «Утра»: залипательное видео!

Красивое (и завораживающее) разрушение песчаной дюны в Сахаре:

В галерее — проект художника Шейна Грэммера. Он приехал в калифорнийский город, который сгорел во время лесных пожаров, и создал граффити на руинах зданий и остовах машин: