25 мая: Ищете работу? Станьте обнимателем кошек!

Доброе утро! День будет хорошим, вот увидите:

Залипательное видео для перфекционистов. Этот мужик делает разметку так, что хочется зациклить ролик и смотреть вечно:

Вакансия дня. И нашей мечты!

Очереную работу мечты предлагают в Ирландии. Ветеринарная клиника Just Cats ищет "обнимальщика кошек"!

Кандидат должен любить кошек, иметь нежные руки и мягкий тихий голос, уметь долго гладить животных, а также понимать мурлыкание и различать его виды. Но самое главное условие — иметь квалификацию в ветеринарной сфере. «Обнимальщик кошек» будет успокаивать самых встревоженных и нервных пациентов клиники.

Неизвестно, сколько за это будут платить, но к чему эти разговоры о деньгах, когда можно целыми днями тискать кисок?!

Новости!

В Германии на фестиваль хеви-метала Wacken Open Air протянут пивопровод! На мероприятие в августе в небольшой посёлок Вакен, где постоянно проживает менее двух тысяч человек, соберутся до 75 тысяч туристов из разных стран мира. Решение о постройке трубопровода должно защитить землю от износа под колёсами грузовиков, подвозивших пиво в прошлые годы, а также избавить работников фестиваля от необходимости постоянно заменять опустевшие бочки полными.

Центральный банк Норвегии снял клип про любовь к треске, чтобы прорекламировать новую купюру. Видео сделано для продвижения новых банкнот в 200 крон, на которых помимо рыбы изображены рыбацкий бот, рыболовная сеть и навигационный знак на волнах. В ролике прослеживается превращение трески, которую иногда называют «белым золотом» Норвегии, в деньги. Весь ролик на норвежском, так что извините. Говорят, даже на английский не переведут, потому что якобы часть смысла потеряется при переводе... Но все равно весело, смотрим:

И совсем уже безумие. Менеджер покерных турниров Мэтт Савадж предложил профессиональному игроку из Калифорнии Майку Нури необычный спор: нужно купить в «Макдональдсе» еды на тысячу долларов и съесть ее за 36 часов. Тот согласился, но, конечно, у него ничего не вышло - 66 тысяч калорий за полтора дня!!! Невозможно. За первые 10 часов спора Нури потратил только 95 долларов. И через полтора часа официально сдался. Впрочем, эта акция позволила привлечь 14 тысяч долларов на благотворительность! Майк Нури собирал деньги для нуждающихся из Вьетнама через сервис Gofundme. Вот он, герой спора Мистер МакГамбурглер (так пожиратель мак-еды представился в твиттере и инстаграме на время спора):

Музыкально-танцевальная пауза на подходе. Один 15-летний мальчик из США прославился в инстаграме благодаря своим странноватым танцам. Один из них он записал под песню Кэти Перри. Певица увидела "талантливого" поклонника, восхитилась его "талантом" и... пригласила выступить вместе на шоу Saturday Night Live!

Итак, это надо видеть. Парень появляется примерно на отметке 2.25, хотя советуем все же послушать всю песню - новинка!

Сам «мальчик с рюкзаком» уверяет, что он не умеет танцевать и делает это, чтобы повеселить людей. Что ж, получается здорово!

Информация для сериаломанов. Вышел первый полноценный трейлер нового, седьмого сезона "Игры престолов"! До этого нас "кормили" какими-то обрывочными тизерами.

Новый сезон официально стартует примерно через полтора месяца - первая серия выйдет 16 июля.

Мозаики из пляжных камушков: работы Stefano Furlani. Хочется к морю, короче: