6 февраля: купи «вторую половинку» с доставкой до порога

Доброе утро! Хочется сделать вот так.

А между прочим, сегодня мир отмечает День бармена. Что только не готовят эти ребята, например «Пороховой заговор» из желе, жидкого азота и сухого льда.

Так что просыпайтесь, а то все самое интересное пропустите.

Прогноз на сегодня такой: мороз и солнце – день чудесный, а еще и снег. И мороз, надо сказать, сильный, так что одевайтесь теплее.

Камера наблюдения в Калифорнии зафиксировала момент встречи койота и барсука. Оба животных отправились на совместную охоту. Специалисты говорят, что эти виды животных часто охотятся в паре, так увеличиваются их шансы на успех. Все как у людей - с хорошим напарником любое дело по плечу.

A coyote and a badger use a culvert as a wildlife crossing to pass under a busy California highway together. Coyotes and badgers are known to hunt together.



