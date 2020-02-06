6 февраля: купи «вторую половинку» с доставкой до порога

Доброе утро! Хочется сделать вот так.

А между прочим, сегодня мир отмечает День бармена. Что только не готовят эти ребята, например «Пороховой заговор» из желе, жидкого азота и сухого льда.

Так что просыпайтесь, а то все самое интересное пропустите.

Прогноз на сегодня такой: мороз и солнце – день чудесный, а еще и снег. И мороз, надо сказать, сильный, так что одевайтесь теплее.

Камера наблюдения в Калифорнии зафиксировала момент встречи койота и барсука. Оба животных отправились на совместную охоту. Специалисты говорят, что эти виды животных часто охотятся в паре, так увеличиваются их шансы на успех. Все как у людей - с хорошим напарником любое дело по плечу.

A coyote and a badger use a culvert as a wildlife crossing to pass under a busy California highway together. Coyotes and badgers are known to hunt together.



??Peninsula Open Space Trust pic.twitter.com/oS9BL5JOoK — Russ McSpadden (@PeccaryNotPig) February 4, 2020

Археологи обнаружили в Чехии деревянный колодец возрастом 7000 лет. Специалисты признали его самым древним деревянным сооружением. Внутри колодца были найдены фрагменты древней керамики, что свидетельствует о том, что рядом находились поселения.

К Дню всех влюбленных американские художники создали пародийный «филиал» Amazon c припиской Dating. На этом сайте можно купить вторую половинку, выбрав ее по росту и способу, каким ваш будущий молодой человек или девушка будут признаваться вам в любви – красивыми словами, подарками, поддержкой или молчанием. Стоимость таких «половинок» составит от 9 до 299 долларов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип Валерии и Наzимы.

В галерее сегодня персонажи из «Гарри Поттера» в нарядах от Dior из профиля @gryffindior.