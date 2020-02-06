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Утро в Туле
6 февраля: купи «вторую половинку» с доставкой до порога

6 февраля: купи «вторую половинку» с доставкой до порога

Доброе утро! Хочется сделать вот так.

А между прочим, сегодня мир отмечает День бармена. Что только не готовят эти ребята, например «Пороховой заговор» из желе, жидкого азота и сухого льда.

Так что просыпайтесь, а то все самое интересное пропустите.

 

Прогноз на сегодня такой: мороз и солнце – день чудесный, а еще и снег. И мороз, надо сказать, сильный, так что одевайтесь теплее.

 

Камера наблюдения в Калифорнии зафиксировала момент встречи койота и барсука. Оба животных отправились на совместную охоту. Специалисты говорят, что эти виды животных часто охотятся в паре, так увеличиваются их шансы на успех. Все как у людей - с хорошим напарником любое дело по плечу.

 

Археологи обнаружили в Чехии деревянный колодец возрастом 7000 лет.  Специалисты признали его самым древним деревянным сооружением. Внутри колодца были найдены фрагменты древней керамики, что свидетельствует о том, что рядом находились поселения.

 

К Дню всех влюбленных американские художники создали пародийный «филиал» Amazon c припиской Dating. На этом сайте можно купить вторую половинку, выбрав ее по росту и способу, каким ваш будущий молодой человек или девушка будут признаваться вам в любви – красивыми словами, подарками, поддержкой или молчанием. Стоимость таких «половинок» составит от 9 до 299 долларов.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип Валерии и Наzимы.

 

В галерее сегодня персонажи из «Гарри Поттера» в нарядах от Dior из профиля @gryffindior.

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Автор: Администрация Myslo
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