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Утро в Туле
31 октября: Тысячи тыкв и сотни костюмов

31 октября: Тысячи тыкв и сотни костюмов

Доброе жуткое утро! А вот и он — Хэллоуин! УУУ!)

 

Погода на сегодня: похоже, все будет таять.

 

Начнем с милоты, а потом уже перейдем ко всему хэллоуинскому.

Одна из групп детского сада в Теннесси решила поздравить глухого работника мистера Джэймса с Днём рождения. Вышло очень трогательно:

 

Новости!

В индийском штате Гуджарат возвели самую высокую статую в мире. Она называется «статуя Единства» и посвящена последователю Ганди Валлабхаи Пателю, которому приписывают объединение штатов Индии в единое государство. Строительство статуи обошлось в 430 миллионов долларов и продолжалось более пяти лет — первый камень в фундамент заложили в ноябре 2013 года. Для постройки памятника понадобилось более 24 тысяч тонн стали и арматуры, при этом около 5 тонн собрали в виде пожертвований по всей Индии. Высота «статуи Единства» составляет 182 метра — для сравнения, американская статуя Свободы достигает 93 метров. Власти считают, что она станет достопримечательностью, способной привлечь в регион туристов. В её основании планируют открыть музей, а на уровне грудной клетки — обзорную галерею.

 

Новость в тему Хэллоуина. Англичанин Том Пирси из города Йорк проплыл 480 метров по реке Уз на 619-килограммовой тыкве. Гигантская тыква была выращена для приуроченного к Хэллоуину фестиваля. Из нее вырезали лишнюю мякоть, чтобы освободить место для капитана. Тыкву спустили на воду с помощью телескопического погрузчика. Весь маршрут Пирси подстраховывали спасатели, сопровождавшие его на лодке. Теперь Пирси претендует на место в Книге рекордов Гиннеса. По его словам, тыква, на которой он отправился в плавание, — самая тяжелая из всех, что когда-либо спускали на воду (по крайней мере из тех, о которых он слышал).

 

Ежегодно в Нью-Йорке проходит Great Jack O’Lantern Blaze — один из самых знаменитых в мире фестивалей, посвящённых Хэллоуину. В 2018 году праздничное мероприятие стартовало 28 сентября и продлится до 24 ноября. В этот раз организаторы использовали 7 тысяч тыкв для создания светильников, скульптур и инсталляций к Хэллоуину. На фестивале работает свыше тысячи волонтёров, основная обязанность которых заключается в замене светильников и быстро портящихся тыкв.

 

Тематическая музыкальная пауза.

Thriller Майкла Джексона в исполнении флоппи-дисководов и других подобных штук:

Оригинал, если кто забыл:

 

Для киноманов!

В этом году ютубер Jesse к Хеллоуину решил прокатиться по улицам Лос-Анджелеса в образе героя трилогии «Назад в будущее» Марти Макфлайя — на том самом ховерборде:

 

Накануне Хэллоуина в США прошло сразу несколько костюмированных парадов собак, посвящённых празднику. В галерее — некоторые костюмы!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:07 +4
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