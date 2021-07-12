12 июля: пьяные пчелы в Подмосковье и огромное граффити в Волгограде к премьере «Черной вдовы»

Доброе утро! Начинаем новую жаркую неделю с порции горячих новостей. Поехали!

Жара все еще с нами. Сегодня в Туле ясная погода, воздух днем прогреется до +30 градусов. К вечеру и ночи возможно похолодание до +16 градусов.

Власти Подмосковья предупредили местных жителей о появлении пьяных пчел из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале местного комитета лесного хозяйства «Мособл Комлес».

«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — написали в ведомстве.

Как отмечает РИА «Новости», поведение пчелы, собравшей такой нектар, почти не отличается от поведения пьяного человека. Так, насекомое «болтает» из стороны в сторону во время полета.

По словам президента Межрегионального союза пчеловодов Александра Кукса, опьянение пчел связано не с брожением нектара, а с химикатами, которыми обрабатываются леса. Еще одной причиной опьянения могут стать пасечники, которые добавляют спирт в сахарный сироп, предназначенный пчелам.

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Волгоградские художники нарисовали граффити с Чёрной вдовой. Работа приурочена к премьере сольного фильма о Наташе Романофф. Авторы работы — художники Алексей Бережнов и Алексей Захаров. Они рисовали граффити семь ночей. Площадь рисунка — 720 квадратных метров. На граффити изображена двойная экспозиция с портретом Скарлетт Йоханссон в образе Чёрной вдовы и маленькой Наташи Романофф на фоне Волгограда советской эпохи, где она родилась.

На картине нарисован волгоградский трамвай, один из первых кинотеатров Волгограда «Победа», а также Центральный вокзал. В изображении есть семь пасхалок, которые предлагается найти. Граффити, вероятнее всего, носит временный характер: на фасад нанесена защитная плёнка, которую потом можно снять.

Русская шпионка Наташа Романофф появилась в комиксах Marvel в апреле 1964 года. Согласно биографии героини, она родилась в Сталинграде (ныне Волгоград). Девочка попала в Красную комнату — секретное советское учреждение, в котором с помощью тяжелейших тренировок, психологического и медикаментозного влияния девочек-сирот превращали в шпионов. Позже она сбежала в США, стала агентом организации «Щ. И. Т.» и членом супергеройской команды «Мстители».

На всех нас иногда находит ностальгия по беззаботному прошлому, когда хочется взять и вернуть свои детские годы. И хотя мы не можем прожить детство снова, всё-таки есть один очень весёлый способ — воссоздать свои детские снимки. Как показывает опыт наших героев, можно собраться вместе с семьёй или просто взять за основу свой смешной детский портрет, а если вы найдёте подходящий реквизит, то будет совсем здорово. А ещё такие фото — отличный подарок для родственников. Что ж, давайте вдохновляться!

Хорошего дня и детского настроения!