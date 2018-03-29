29 марта: Кто сколько спит?

Всем привет! Говорят, нас ждет еще буквально одна морозная ночь, а потом весна начнет побеждать (но это не точно). Как же уже хочется тепла!..

Начнем день с котиков. Причем не сказать, чтобы они были очень милыми…

Тут просто толстенький котейка здорово остановил намечающуюся драку:

Знаем мы одного такого уже, да?

Хотите полюбоваться на красоту и заодно расширить свой кругозор? Есть вариант!

Дизайнер из Польши Майя Вронска воссоздала с помощью графики в первозданном виде семь давным-давно разрушенных исторических сооружений: Луксорский храм в Египте, мексиканские пирамиды Солнца и Нохоч-Мул, храм Фортуны на римской площади Торре-Арджентина, Парфенон, храм Юпитера в Помпеях и вал Адриана в Великобритании.

Пирамида Солнца

Одна из старейших пирамид центральной Мексики располагалась в центре города Теотиуакана, к северо-востоку от современного Мехико. Скорее всего, она достигала 66 метров в высоту, 220 в ширину и 230 в длину — даже сегодня это весьма впечатляющие габариты.

Площадь Сакра ди Ларго

В 1920 году на месте района Сакра ди Ларго были обнаружены руины храма, получившего условное название «Храм B». Это один из четырех древних храмов, возведенных в этом районе.

Пафенон

На вершине Акрополя расположено, пожалуй, самое известное здание времен Древней Греции. Парфенон был возведен в 447 году до н.э. и укрывал в своих недрах монументальную позолоченную статую Афины, греческой богини мудрости, войны и ремесел. Великая турецкая война в 1687 году привела к разрушению храма — внутри него взорвался склад боеприпасов.

Храм Юпитера

Древний город Помпеи на Неаполитанском заливе был разрушен извержением горы. Везувий в 79 г. до н.э., а его руины были найдены лишь в XVI веке. Можно лишь гадать, на что походил грандиозный храм Юпитера, бога грома и молний, в период своей славы.

Луксорский храм

Этот храм был возведен по заказу Аменхотепа III в 1380 году до н.э. Ворота с пилонами, большой открытый двор и даже улица, украшенная сфинксами — одно из самых монументальных сооружений своего времени выделялось не только размерами, но и красотой.

Вал Адриана

Римляне возводили вал Адриана на территории Англии в течение I века н.э. в качестве защиты от потенциальных агрессоров. Она соединяла между собой «миланки» (римские форты), расстояние между которыми составляло примерно одну римскую милю (примерно 4850 современных футов или 1478 метров).

Пирамида Нохоч-Мул

Самая высокая из пирамид майя на полуострове Юкатан и вторая по величине пирамида майя в мире была построена где-то между 100 годом до н.э. и 100 годом н.э., но европейцы обнаружили ее лишь в 1800-х годах. Сами майя покинули эти земли примерно в 1550-х годах — их вытеснили испанские конкистадоры.

Новости!

Австралийская авиакомпания Qantas Airways начала выполнять самые длинные беспосадочные перелеты между Австралией и Европой по маршруту Перт — Лондон. Первый самолет после 17 часов в небе приземлился в Лондоне 26 марта. Протяженность нового прямого рейса Qantas составляет 14,5 тыс. километров. По самому дальнему трансконтинентальному маршруту в ежедневном режиме теперь летают самолеты Boeing 787−9 Dreamliner, рассчитанные на 236 пассажиров.

QF10 has left London's Heathrow Airport on its way non-stop to Australia ?? pic.twitter.com/8tBZ78kSzc — Qantas (@Qantas) 25 марта 2018 г.

Сервис Pornhub подарил премиум-подписку жителям городов с двусмысленными названиями — России им стал город Гай в Оренбургской области (в англ.языке пишется как Gay и сами понимаете, что означает). В других странах такими городами стали Fucking, Rectum, Dildo или Pussy. Интерактивная карта городов со странными названиями доступна на специальном сайте. Представители Pornhub рассказали, что премиум-подпиской хотят «компенсировать жителям городов с такими названиями многолетние издевательства и насмешки». Они призвали людей «гордиться родным местом», ведь остальной мир теперь «только завидует».

Корейская компания создала огромные наушники, через которые нельзя слушать музыку. Зато они умеют делать массаж ушей! Называются "Нирвана". По мнению авторов изобретения, оно должно помочь справиться со стрессом. Сейчас деньги на запуск массового производства новинки активно собирают с помощью краудфандинга.

Музыкальная пауза. Сегодня будет рэп!

Американские рэперы 2 Chainz, YG и Offset сделали своих мам героинями клипа на песню «Proud». В видео мамы ничем не уступают своим деточкам: носят Gucci, играют в покер, читают в такт, хвастаются стопками денег и просто мило пританцовывают. В конце все три семейства объединяются на фоне полуразрушенного дома.

Кое-что интересненькое от социологов.

Исследователи из журнала 1843, который входит в группу изданий Economist, сравнили среднюю продолжительность сна людей с уровнем благосостояния их страны и выяснили:

дольше всех спят жители развитых стран.

Мировым лидером по среднему времени, которое граждане страны тратят на сон, стала Новая Зеландия — там люди спят около 7 часов 40 минут в день. Также в топ-5 стран попали Нидерланды, Финляндия, Австралия и Великобритания. Граждане этих государств спят больше 7 часов 30 минут.

Россия расположилась примерно в середине этого рейтинга с примерным показателем 7 часов 10 минут сна в день. Жители только трех стран, участвовавших в исследовании, спят меньше 6 часов 30 минут: Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония. Средний мировой показатель ежедневного сна составил 7 часов 12 минут.

Также исследователи при анализе данных приложения обнаружили, что в среднем мужчины не только спят на 20 минут меньше женщин, но еще и чаще ворочаются во сне. В остальном исследователи пришли к выводу, что благосостояние страны почти напрямую влияет на продолжительность сна ее граждан. Этот показатель, правда, немного размывается в случае с азиатскими и ближневосточными государствами, но социологи все же подтвердили существование этой закономерности.

А сколько в среднем в сутки спите вы?

В галерее - красивейшие пейзажи Петербурга на холстах Бэгги Боема.

Хорошего вам дня, друзья!