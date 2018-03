29 марта: Кто сколько спит?

Всем привет! Говорят, нас ждет еще буквально одна морозная ночь, а потом весна начнет побеждать (но это не точно). Как же уже хочется тепла!..

Хотите полюбоваться на красоту и заодно расширить свой кругозор? Есть вариант!

Дизайнер из Польши Майя Вронска воссоздала с помощью графики в первозданном виде семь давным-давно разрушенных исторических сооружений: Луксорский храм в Египте, мексиканские пирамиды Солнца и Нохоч-Мул, храм Фортуны на римской площади Торре-Арджентина, Парфенон, храм Юпитера в Помпеях и вал Адриана в Великобритании.

Пирамида Солнца

Одна из старейших пирамид центральной Мексики располагалась в центре города Теотиуакана, к северо-востоку от современного Мехико. Скорее всего, она достигала 66 метров в высоту, 220 в ширину и 230 в длину — даже сегодня это весьма впечатляющие габариты.

Площадь Сакра ди Ларго

В 1920 году на месте района Сакра ди Ларго были обнаружены руины храма, получившего условное название «Храм B». Это один из четырех древних храмов, возведенных в этом районе.

Пафенон

На вершине Акрополя расположено, пожалуй, самое известное здание времен Древней Греции. Парфенон был возведен в 447 году до н.э. и укрывал в своих недрах монументальную позолоченную статую Афины, греческой богини мудрости, войны и ремесел. Великая турецкая война в 1687 году привела к разрушению храма — внутри него взорвался склад боеприпасов.

Храм Юпитера

Древний город Помпеи на Неаполитанском заливе был разрушен извержением горы. Везувий в 79 г. до н.э., а его руины были найдены лишь в XVI веке. Можно лишь гадать, на что походил грандиозный храм Юпитера, бога грома и молний, в период своей славы.

Луксорский храм

Этот храм был возведен по заказу Аменхотепа III в 1380 году до н.э. Ворота с пилонами, большой открытый двор и даже улица, украшенная сфинксами — одно из самых монументальных сооружений своего времени выделялось не только размерами, но и красотой.

Вал Адриана

Римляне возводили вал Адриана на территории Англии в течение I века н.э. в качестве защиты от потенциальных агрессоров. Она соединяла между собой «миланки» (римские форты), расстояние между которыми составляло примерно одну римскую милю (примерно 4850 современных футов или 1478 метров).

Пирамида Нохоч-Мул

Самая высокая из пирамид майя на полуострове Юкатан и вторая по величине пирамида майя в мире была построена где-то между 100 годом до н.э. и 100 годом н.э., но европейцы обнаружили ее лишь в 1800-х годах. Сами майя покинули эти земли примерно в 1550-х годах — их вытеснили испанские конкистадоры.

Австралийская авиакомпания Qantas Airways начала выполнять самые длинные беспосадочные перелеты между Австралией и Европой по маршруту Перт — Лондон. Первый самолет после 17 часов в небе приземлился в Лондоне 26 марта. Протяженность нового прямого рейса Qantas составляет 14,5 тыс. километров. По самому дальнему трансконтинентальному маршруту в ежедневном режиме теперь летают самолеты Boeing 787−9 Dreamliner, рассчитанные на 236 пассажиров.

