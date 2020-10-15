15 октября: новый iPhone, кошки, похожие на людей и Мачу-Пикчу для одного единственного туриста

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Все еще много солнца. Сегодня в Туле ясно, без осадков, а температура воздуха прогреется до +15 градусов.

Самой обсуждаемой новости прошедшего дня стала презентация компании Apple новых iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с поддержкой 5G.

У следующего iPhone угловатый дизайн, похожий на дизайн iPhone 4, 5 и SE. А вот процессор — самый современный: новые модели оснастили процессором A14 Bionic, который, как рассказали в компании, гораздо быстрее предыдущего.

Также в компании обещают, что прочное стекло Ceramic Shield, которое установлено в новых моделях, в четыре раза сократит риск повредить iPhone. Правда, Ceramic Shield оснастили только переднюю панель.

Кстати, в комплект больше не будут входить зарядное устройство и наушники: в компании это объяснили заботой об экологии. Зато Apple предлагает беспроводную зарядку с помощью технологии MagSafe.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах — синем, зеленом, черном, белом и PRODUCT (RED) — с памятью 64, 128 и 256 Гб по цене от 79 990 рублей и от 69 990 рублей. Покупатели в России смогут купить iPhone 12 начиная с 23 октября, iPhone 12 mini станет доступен начиная с 13 ноября.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128, 256 и 512 Гб будут доступны в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий» по цене от 99 990 рублей и 109 990 рублей. iPhone 12 Pro можно будет купить с 23 октября, iPhone 12 Pro Max с 13 ноября.

Основатель «Грибов» Юрий Бардаш запустил проект-кузницу новых кадров «Слушай сюда». В первом выпуске — Некий Нико из Латвии и танцы «полетевшей кукушки» на солевом лимане под Одессой. Сегодня слушаем Youra и Nekiy Niko - «Кукушка».

Японец Джесси Катаяма в марте приехал в Перу, чтобы увидеть Мачу-Пикчу, но из-за пандемии коронавируса власти закрыли памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спустя семь месяцев мечта туриста все-таки сбылась: «потерянный город инков» открыли для него одного, сообщает CNN.

Катаяма 14 марта прибыл в Агуас-Кальентес — город в Перу, откуда туристы начинают свое путешествие в Мачу-Пикчу, — и купил входной билет на 16 марта. Именно в этот день правительство ограничило подъезд к достопримечательности из-за распространения Covid-19.

Из-за закрытия границ японец также не смог посетить другие страны Южной Америки, поэтому снял небольшую комнату в Агуас-Кальентес и все это время жил в городе. Там он исследовал окрестности, завел друзей и проводил уроки бокса для местных детей. Когда у Катаямы стали заканчиваться деньги и он понял, что необходимо возвращаться домой, мужчина рассказал свою историю перуанской туристической фирме.

Она не оставила представителей компании равнодушными, и те помогли японцу получить специальное разрешение на въезд в Мачу-Пикчу. Катаяма отправился на прогулку по древнему городу вместе с двумя фотографами и руководителем парка. Таким образом, он стал там первым туристом за семь месяцев.

16 октября японец вернется на родину, а пока прощается с жителями Агуас-Кальентес. «Эти семь месяцев были для меня особенными. Я открыл новую часть себя», — рассказал Катаяма.

Иногда животные выглядят и ведут себя так, что не возникает никаких сомнений, что в прошлой жизни они были людьми. Особенно это касается любимых питомцев, что делят с человеком одно пространство, привыкают к размеренности домашней жизни и приспосабливаются к характеру своих хозяев. Теория о схожести человека и домашних питомцев так полюбилась фотографу Джеррарду Гетингсу, что он посвятил ей целый фотопроект. Автор объединил в пары кошек и людей со схожей энергетикой и продемонстрировал их невероятное сходство. А мы предлагаем вам в этом убедиться!

Хорошего дня и побольше позитива!