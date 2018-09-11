11 сентября: Кибербогатыри и «железный человек»

Доброе утро!

Представляете, специалисты центра «Фобос» объявили о конце света климатического лета в Центральном регионе России. Но есть еще синоптики, которые с этим категорически не согласны. Вот, смотрите какой замечательный прогноз погоды в Туле нам удалось найти на сегодня:

А если серьезно, то на самом деле осень подбирается все ближе. Зонтики и теплые (непромокаемые!) ветровки — мастхэвы ближайших недель. Не забывайте их дома!

Рекорд дня.

Индиец Навин Кумар установил мировой рекорд, разбив головой 217 грецких орехов за 1 минуту. Мощно:

Новости!

В Брюсселе появится улица с названием «Это не улица» в честь знаменитой картины «Вероломство образов» бельгийского художника-абстракциониста Рене Магритта. На этой картине изображена курительная трубка с подписью «Ceci n’est pas une pipe» («Это не трубка»). Название улицы — часть программы по смене имиджа бывшей промышленной зоны Tour & Taxis. Необычное название (вместе с названиями еще 27 улиц, аллей, площадей) выбрали сами брюссельцы. Они голосовали за лучшие варианты из 400. Правда, остальные победители голосования не такие яркие: это, например, улица Лучшего мира, улица Счастья, проспект Шанталь Акерман в честь известного в Бельгии режиссера авторского кино. Бывшая промзона Tour & Taxis теперь должна стать фешенебельным жилым районом. Есть вероятность, что улица Это не улица окажется на частной закрытой территории, и туристам не удастся попасть на нее.

Рэпер Канье Уэст будет вести курсы в Чикагском институте искусств и Американской академии искусств! Об этом он написал в своем твиттере. Отметим, что в 2015 году Чикагский институт искусств присвоил Уэсту степень доктора искусствоведения. Стоит отметить, что рэпер не окончил образование в университете, бросив его ради карьеры. Что именно он будет преподавать — увы, пока неизвестно. Но, очевидно, это будет выглядеть примерно так:

Seismic, новая компания по производству одежды, показала свою первую линию «энергоодежды», которая может облегчить жизнь людям с больными мускулами и суставами. Это нижнее «кибербелье»! Оно состоит из трех слоев. Первый — это базовый слой, который выглядит как обыкновенная одежда. Второй — это усиленный слой, в которой робопротезы идет по внешней части ноги, поднимаются по бедру и достигают низа спины. Эта робототехника призвана повторить функциональность мускулов, сухожилий и тканей, сокращаясь и расслабляясь также, как обычные мускулы. А третий слой компания называет умным слоем, устройством в стиле «интернета вещей», оно носится на нижней части спины и дает информацию о движениях и позе человека. «Наш продукт — это умный носимый усилитель, — говорит директор компании Рич Махоуни. — Он симбиотически помогает движению бедер и таза, обеспечивая мобильность и поддержку. В мире немало людей, которые могут пользоваться таким бельем, но мы фокусируемся на тех, кому оно действительно нужно». Seismic не называет их одежду экзоскелетом, но по сути это он и есть, только в более продвинутом и скрытом виде. Новинка поступит на рынок уже в конце этого года. Сколько она будет стоить, пока точно не известно.

Музыкальная пауза!

Сегодня просто шикарная, обещаем. Но сначала предыстория.

Американец Остин Вебер со своей дамой сердца собирались поехать в отпуск в Японию. Но прямо накануне поездки девушка его бросила. Тогда Остин отправился в Японию с отцом и записал кавер на песню «Mamma Mia» группы Abba. Посреди холодной реки, на улицах Киото и на вершине горы!

Да, песня типа грустная, о расставании, но… Заряд позитива от просмотра клипа обеспечен:

Новинка для любителей всего нашего, отечественного! И это сейчас отнюдь не сарказм.

Вышел полный трейлер российского мультфильма «Киберслав» — анимации в жанре «древнеславянский киберпанк». Подробностей сюжета и даты выхода мультфильма пока нет, но студия Evil Pirate Studio обещает, что это будет полнометражный релиз.

Круто, да?

В галерее - фото с ежегодного Международного фестиваля воздушных змеев Dieppe Kite Festival, который проходит во Франции. Вот бы на нем побывать!