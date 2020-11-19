19 ноября: фламинго в Казахстане и человек-крыса (или все-таки крыса-человек?) в Нью-Йорке

Утро доброе! Как сказал бы мастер Йода, день начнем с новостей хороших. Да прибудет с вами сила прекрасного утра!

Погода нынче облачная. В Туле утром большая вероятность выпадения снега, поэтому будьте внимательны на дрогах. И температура воздуха днем остановится на отметке в 0 градусов.

Житель казахстанского Актау Азамат Сарсенбаев поделился в фейсбуке видео, на котором запечатлел стаю розовых фламинго, прилетевшую на озеро Караколь. Ролик привлек внимание не только журналистов, но и местных чиновников.

Через два дня после публикации Азамат получил повестку от местной инспекции лесного хозяйства и предположил, что его собираются оштрафовать. На пост мужчины отреагировала пресс-секретарь Минэкологии Казахстана и пообещала разобраться в ситуации. Позже Сарсенбаев написал, что благодаря ей местные чиновники решили ограничиться «профилактической беседой».

Как отмечает TengriNews, фламинго нередко прилетают в окрестности Актау. Первую стаю краснокнижных птиц на озере Караколь в этом году заметили в октябре. Отсюда из-за похолодания они должны направиться южнее: в Хазарский заповедник в Туркменистане или в Иран.

Поделенный надвое кадр, одна и та же дорога днем и ночью, два героя танцуют по ней в такт друг другу — интересно, к какому финалу выведет их песня. Сегодня слушаем QUAF twp. - «Зависимы».

Говорят, в метро и на улицах Нью-Йорка может случиться все, что угодно, поэтому местные жители уже ничему не удивляются. Все так и есть, если судить по реакции на мужчину в костюме крысы, который, передвигаясь на четвереньках, тащит за собой гигантский кусок пиццы. К примеру, один из прохожих при виде огромной крысы просто перелез через перила и как ни в чем не бывало продолжил путь.

Мужчину в костюме крысы зовут Джонотон Лайонс (да-да, через «о»). Он певец и театральный актер. Образ крысы по кличке Приятель Лайонс придумал еще 11 лет назад, но вернулся к нему лишь недавно, уже во время пандемии коронавируса. Теперь он бегает по Нью-Йорку, копается в мусоре, подкрадывается к прохожим и иногда отбирает у них еду. Словом, ведет себя как настоящая крыса. Сам Лайонс шутит, что сохранять социальную дистанцию в костюме крысы гораздо проще, чем без него.

К тому же его все равно почти не замечают. Если Лайонс рассчитывал удивить жителей Нью-Йорка, то с задачей он явно не справился. Вероятно, ему следовало устраивать представления в городах, где еще остались впечатлительные люди, непривыкшие к странностям.

А давайте пофантазируем, как бы вы вели себя в присутствии такого персонажа? Делитесь своими предположениями в комменариях.

У каждого человека есть свой собственный фотошедевр, когда будто вся вселенная дала отмашку, и камера любого качества в любых руках оказывалась способна запечатлеть шедевр. Если у вас действительно есть такой, но вы никому его не показывали, то скорее делайте это, и ваш снимок попадёт в эту компанию. А пока насладитесь работами других, которые отчасти случайно, отчасти неожиданно сами для себя оказались авторами очень крутого кадра.

Хорошего дня и творческого настроения!