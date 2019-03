12 марта: Бабушкин подгон и мелкий шрифт в договорах

Доброе утро!

Начнем день с капельки доброты.

7 марта 2019 года в службу спасения Иркутска позвонили жители ЖК «Сокол». Они сообщили, что уже несколько дней под одним из домов скулят щенки. Спасатели выехали на вызов. Для того, чтобы вызволить малышей, им пришлось прокопать под домом 20-метровый туннель. В итоге удалось спасти 10 щеночков!

Как выяснилось, малыши осиротели. Их мать отравили несколько дней назад. Кто совершил этот ужасный поступок — неизвестно. «Щенки были под домом, мама к ним пролезала. Когда мать исчезла, мы начали поиск именно здесь, светили фонариком и смотрели в щель», — рассказывает жительница дома.

Сейчас малышей взяли под опеку неравнодушные люди. Им ищут хозяев. Возраст щенков примерно две недели. Из них только два мальчика, остальные девочки.

Как насчет того, чтобы немного взбодриться?

Недавно мы писали о том, что с февраля во Франции поединки на световых мечах (как в «Звездных войнах») были признаны официальным видом спорта. Теперь оружие будет использоваться наравне с традиционными шпагами и рапирами. И, конечно, уже есть ролики с наложенными видеоэффектами, делающими этот спорт еще более эпичным. Смотрите сами! Может, в будущем все так и будет на самом деле:

Новости!

В Московском метрополитене начали продавать первую, пробную партию колец «Тройка» со стразами. Приобрести можно белые и черные кольца с прозрачными стразами, а также белые с красными декоративными камнями разных размеров. Всего в продажу поступило 300 устройств, стоимость одного — 2300 рублей. Как вам такой проездной?

Жительница штата Джорджия по имени Донелан Эндрюс (Donelan Andrews) выиграла 10 тысяч долларов в конкурсе от страховой компании Squaremouth. Эндрюс собиралась поехать с друзьями в Лондон и решила оформить договор страхования путешествия. Во время оформления документа она подробно изучила его (а это семь страниц сами знаете какого текста). На одной из страниц женщина нашла мелкую надпись: «Если вы читаете это, то вы один из немногих наших клиентов, кто внимательно читает договоры». Ниже был указан адрес электронной почты и условие — кто первый напишет компании, тот получит деньги. К моменту, когда Эндрюс прочитала сообщение, прошло уже 23 часа, а Squaremouth оформила более 70 договоров со скрытыми условиями. Но она всё равно оказалась первой, кто обратил внимание на мелкий текст. По словам американки, она потратит деньги на поездку в Шотландию с мужем. Хммм, может, теперь все-таки стоит читать все пользовательские соглашения?..

Техасец вместе с женой открыл пончиковую под названием Billy?s Donuts. Но клиентов было мало — вернее, не было совсем… Тогда сын владельцев решил вмешаться и помочь своим родителям. Он опубликовал твиты с фотографией грустного отца и адресом пончиковой. И сработало! Пост с историей о Billy?s Donuts получил около 250 тысяч ретвитов и более 500 тысяч лайков. Владельцам заведения и его сыну слали слова поддержки; в комментариях пользователи обещали купить пончиков, а некоторые ради этого собирались прилететь в Техас. На следующий день в Billy?s Donuts не было отбоя от покупателей. Клиенты фотографировались внутри заведения и публиковали снимки в соцсети с указанием адреса пончиковой. За день владельцы Billy?s Donuts распродали все, что приготовили. «Мы ценим вашу любовь и поддержку. Мой папа уже не грустит!» — написал сын владельца, приложив к посту фотографию довольного отца. Здорово, когда соцсети вот так делают мир вокруг нас чуточку добрее!

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop ?? pic.twitter.com/y5aGB1Acrc