блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
29 июня: Калужский Пломбир и телепортация

29 июня: Калужский Пломбир и телепортация

Привет, друзья! С пятницей! 

 

Оказывается, уже на этих выходных наступит июль. О_о Треть лета пролетела уж слишком незаметно... Не упустить важные события лета поможет специальный обзор Myslo на уик-энд. Выбирайте, чем займетесь!

Синоптики обещают нам теплые, но дождливые выходные. А вот на следующей неделе погода испортится окончательно. Так что максимально ловим солнце сегодня, завтра и послезавтра!

 

Начнем пятницу с любимого мультика!

Новая серия Simon's Cat: борьба за кресло.

 

Еще кое-что очень милое.

У наших соседей, в Калуге, в экопарке "Биосфера" родился малыш-кенгуренок. Причем не обычный, а альбинос! С помощью голосования Вконтакте ему выбрали имя - малыша зовут Пломбир (также еще были варианты Беляш и Снежок). Смотрите, какой он хорошенький:

Поехали в Калугу на Пломбира смотреть?=)

 

Новости!

Немецкие студенты запатентовали идеальный чехол, который реально защитит телефон от повреждений при падении. Работает по принципу подушек безопасности в авто. Если телефон начинает падать, специальный чехол с «ножками» срабатывает за доли секунды и принимает весь удар на себя. Массовое производство таких чехлов планируется запустить в июле по результатам сборов на краудфандинговой площадке Kickstarter.

 

Шведский мебельный гигант IKEA и дизайнеры NASA анонсировали коллекцию мебели и аксессуаров для дома RUMTID (по-шведски это означает «пространство-время»). В "космическую" коллекцию войдут домашний террариум, увлажнитель воздуха, светильники и модульная система из нового легкого шпона из переработанного мусора, скрученного в трубки. Нарезая пучки трубок на сегменты разной длины, можно задавать шпону физические характеристики и использовать разные варианты для производства разной мебели, в зависимости от требований к прочности. Коллекция появится в продаже в 2020 году.

 

И на этой неделе компания Mattel представила миру новую Барби — инженера-робототехника. Представители фирмы выразили надежду, что кукла поможет девочкам заинтересоваться научно-техническими дисциплинами. Вместе с куклой, представленной в четырех вариантах (белая, чернокожая, азиатка и латиноамериканка), в комплекте идет робот, которого можно пересобрать и подстраивать под разные цели. Выпуск новой Барби также ознаменовался появлением электронной книги, которая поможет девочкам ознакомиться с азами разработки кода. Новая Барби стоит 14 долларов. 

 

Время для веселой музыкальной паузы!

Marshmello выпустил анимационный клип-коллаборацию с Disney на трек Fly, в котором главными героями стали персонажи перезапуска «Утиных историй»:

 

И кое-что вдохновляющее.

Блогер и специалист по визуальным эффектам Кевин Парри провёл три недели в путешествиях по США, чтобы снять крутое видео про "телепортацию". Интересно, а были такие видео про путешествия по России?)

 

В галерее - рисунки на камнях от японской художницы Акие Наката. 

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:57 +5
28 июня: 1000 долларов на все мечты
28 июня: 1000 долларов на все мечты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.