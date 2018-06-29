29 июня: Калужский Пломбир и телепортация

Привет, друзья! С пятницей!

Оказывается, уже на этих выходных наступит июль. О_о Треть лета пролетела уж слишком незаметно... Не упустить важные события лета поможет специальный обзор Myslo на уик-энд. Выбирайте, чем займетесь!

Синоптики обещают нам теплые, но дождливые выходные. А вот на следующей неделе погода испортится окончательно. Так что максимально ловим солнце сегодня, завтра и послезавтра!

Начнем пятницу с любимого мультика!

Новая серия Simon's Cat: борьба за кресло.

Еще кое-что очень милое.

У наших соседей, в Калуге, в экопарке "Биосфера" родился малыш-кенгуренок. Причем не обычный, а альбинос! С помощью голосования Вконтакте ему выбрали имя - малыша зовут Пломбир (также еще были варианты Беляш и Снежок). Смотрите, какой он хорошенький:

Поехали в Калугу на Пломбира смотреть?=)

Новости!

Немецкие студенты запатентовали идеальный чехол, который реально защитит телефон от повреждений при падении. Работает по принципу подушек безопасности в авто. Если телефон начинает падать, специальный чехол с «ножками» срабатывает за доли секунды и принимает весь удар на себя. Массовое производство таких чехлов планируется запустить в июле по результатам сборов на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Шведский мебельный гигант IKEA и дизайнеры NASA анонсировали коллекцию мебели и аксессуаров для дома RUMTID (по-шведски это означает «пространство-время»). В "космическую" коллекцию войдут домашний террариум, увлажнитель воздуха, светильники и модульная система из нового легкого шпона из переработанного мусора, скрученного в трубки. Нарезая пучки трубок на сегменты разной длины, можно задавать шпону физические характеристики и использовать разные варианты для производства разной мебели, в зависимости от требований к прочности. Коллекция появится в продаже в 2020 году.

И на этой неделе компания Mattel представила миру новую Барби — инженера-робототехника. Представители фирмы выразили надежду, что кукла поможет девочкам заинтересоваться научно-техническими дисциплинами. Вместе с куклой, представленной в четырех вариантах (белая, чернокожая, азиатка и латиноамериканка), в комплекте идет робот, которого можно пересобрать и подстраивать под разные цели. Выпуск новой Барби также ознаменовался появлением электронной книги, которая поможет девочкам ознакомиться с азами разработки кода. Новая Барби стоит 14 долларов.

Время для веселой музыкальной паузы!

Marshmello выпустил анимационный клип-коллаборацию с Disney на трек Fly, в котором главными героями стали персонажи перезапуска «Утиных историй»:

И кое-что вдохновляющее.

Блогер и специалист по визуальным эффектам Кевин Парри провёл три недели в путешествиях по США, чтобы снять крутое видео про "телепортацию". Интересно, а были такие видео про путешествия по России?)

В галерее - рисунки на камнях от японской художницы Акие Наката.