10 ноября: Жуткие рекорды и самый обаятельный паучок в мире

Доброе утро! Долгожданная пятница - кааааайф!

Ольга Бузова, роботы, Петергоф в Туле вполне могут стать ингредиентами для фантастической исторической трагикомедии! А туляков всё это (и не только) ждёт на этих выходных. Подробнее в нашем традиционном обзоре:

И о погоде на уик-энд:

Начнем день с рекордов! Их сразу два, и оба криповые - приготовьтесь морально это увидеть.

Подросток из Пакистана способен поворачивать голову на 180 градусов.

По словам мальчика, он увидел, как в фильме ужасов актер поворачивает голову подобным образом. После этого он начал регулярно упражняться и через несколько месяцев у него получилось. Это жесть как она есть:

А китаянка Лю Тенг получила сертификат Книги рекордов Гиннесса за что-то невозможное. Даже не знаем, как бы это описать - лучше смотрите. Отлично впишется в какой-нибудь современный фильм ужасов:

Но в общем она милая:

Когда не в таком вот ракурсе:

Бррр. Простите.)))

Теперь время новостей. Они не страшные, читайте смело. Сегодня подборка про животных!

Актриса Дженнифер Гарнер завела курицу. И выгуливает ее на поводке! Курицу зовут Реджина Джордж - в честь персонажа Рэйчел МакАдамс из фильма "Дрянные девчонки": "Если Дня курочки нет, то его стоит придумать! Моя жизнь становится все более захватывающей. Познакомьтесь с одной из наших цыпочек, Реджиной Джордж. Реджина любит долгие прогулки, жуков и капусту. И ненавидит продукты с большим содержанием углеводов", - подписала Гарнер под этим фото в инстаграме. Если сейчас среди селебрити начнется повальное увлечение курицами в качестве домашних любимцев, то мы с вами будем знать, откуда крылья ноги растут.

Год назад в США, в посёлке Кеннебанкпорт (штат Мэн), пропал кот по кличке Ромео. Хозяин искал его по всему посёлку и развесил плакаты с его фотографией, но никто не откликнулся. Лихте подумал, что Ромео умер — около дома часто появляются койоты и Лихте предположил, что питомец стал их жертвой. В конце лета 2017 года мужчина и его жена решили завести нового кота. А около двух недель назад им вдруг позвонили из ветклиники: кот нашелся! Нюанс: ветклиника находится примерно в 193 км от поселка, где живут его хозяева. Как кот забрался так далеко - неизвестно. Хозяева предположили, что он мог провести зиму в лесах, после чего выбрался оттуда. Либо забрался в какой-то грузовик и проехал на нём. Но все хорошо, что хорошо кончается! Ромео снова дома:

Французский художник Mantra расписывает стены гиперреалистичными изображениями бабочек. Когда весь город - одна большая коллекция бабочек!

Немного милоты.

Аниматор Джошуа Слайс («Зверополис», «Город героев») выпустил небольшой мультфильм про паука по имени Лукас. У него две пары глаз и голос племянника Слайса (его тоже зовут Лукас). И люди его (паучка то есть) обожают! Паук получился настолько милым, что у некоторых зрителей пропала арахнофобия:

И кое-что красивое и необычное.

Камера GoPro "искупалась" в потоке лавы, исправно все это засняла и все еще работает (правда, не так хорошо, как раньше).

Хозяин камеры Эрик Шторм проводит экскурсии на вулкане Килауэа. Около 16 месяцев назад, на одной из них, он положил камеру в трещину, чтобы заснять поток лавы, но отвлёкся.

Вот как камера теперь выглядит:

А это Эрик на вулкане:

В галерее - продолжение темы бабочек. Любуемся на творения испанского дизайнера Аласси, который дарит женщинам крылья: