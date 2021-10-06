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Утро в Туле
6 октября: «Симпсоны» нарядились в Balenciaga и робот, который танцует в группе поддержки

6 октября: «Симпсоны» нарядились в Balenciaga и робот, который танцует в группе поддержки

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. А мы их для вас уже подготовили. Скорее идем их читать!

 

Всё ясно. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух в городе прогреется до +11 градусов.

 

Balenciaga после показа на Неделе моды в Париже продемонстрировал коллекцию весна-лето 2022 в специальном 10-минутном эпизоде мультсериала «Симпсоны». Видео опубликовано на ютуб-канале модного дома.

По сюжету Гомер Симпсон в последний момент вспоминает о дне рождении своей жены Мардж. Он узнает, что она мечтает о платье от Balenciaga, и пишет в Модный дом письмо с просьбой прислать ему что-нибудь дешевое. Ему отправляют платье вместе со счетом на 19 тысяч евро: вещь оказывается не по карману, и ее приходится вернуть.

Мардж в письме благодарит бренд за исполнение ее мечты. Прочитав его, директор Balenciaga дизайнер Демна Гвасалия проникается симпатией к героям и приглашает всех персонажей мультфильма принять участие в показе в Париже.

По подиуму на Неделе моды прошлись Лиза, Барт, хозяин бара «У Мо» Сизлак. Открыл шоу шеф Виггам в объемном пуховике — его выход одобряет главный редактор журнала Vogue Анна Винтур. На Гомера из всей коллекции налезла только дутая куртка в формате гиперсайз. Главной звездой вечера стала Мардж в золотом платье.

 

Snoh Aalegra продолжает открыто и выразительно рассказывать о любви в своем третьем альбоме Temporary Highs In The Violet Skies. В этот новый шедевр шведской певицы вошли баллады в стиле Уитни Хьюстон с битами, как у Канье, два фита с Tyler, The Creator и несколько треков от продюсеров-шаманов Neptunes. Сегодня слушаем Snoh Aalegra — Temporary Highs In The Violet Skies.

 

Робопес Spot компании Boston Dynamics станцевал с чирлидершами команды Mizzou Golden Girls в перерыве студенческого матча по американскому футболу на стадионе Faurot Field в штате Миссури. Он несколько раз выходил на поле и под музыку оркестра.

Университет «Миццоу» купил робота в 2021 году. Студенты будут взаимодействовать с ним во время курсов по программированию, виртуальной реальности и программной инженерии. Руководство вуза изначально сообщало, что робота хотят использовать во время баскетбольных и футбольных матчей.

Для выступления на матче между «Теннеси» и «Миццоу» робота запрограммировал студент Мейсон Дженкинс. Spot сначала тестировали в технической лаборатории и на пустом стадионе. Только после этого он вышел на репетицию с чирлидершами и оркестром.

 

Добро пожаловать в волшебный мир граффити! И это будут явно не те каракули, которые вы видите в подворотнях. Мы хотим показать вам работы французского художника с псевдонимом SCAF. Он создает 3D-рисунки в самых неприметных углах, которые выглядят безумно реалистично и иногда даже пугающе, ведь частенько его выбор падает на изображение рептилий, змей и пауков. Смотрите сами!

Хорошего дня и творческого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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