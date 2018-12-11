11 декабря: Рождественский триллер
Доброе утро!
Погода на сегодня: «жижа растаяла».
Начинаем утро с рождественского триллера от популярного американского скетч-шоу. В главной роли, между прочим, Райан Гослинг!
Позалипаем?
Этот YouTube-пользователь год работал над созданием лучшего видео по Minecraft за все время:
Новости!
Google и Levi?s модернизировали свою умную куртку, которая вышла в 2017 году: теперь ее сенсорный рукав помимо управления плеером или навигатором может подсказать, если вы забыли взять с собой смартфон. Изначально в сенсоре на рукаве куртки была только функция передачи устройству сигнала при особом жесте, чтобы тот начал издавать громкие звуки. Теперь у куртки есть еще одна функция — Always Together. Куртка будет оповещать пользователя, если расстояние между телефоном и курткой станет слишком большим. Оповещения могут приходить как на смартфон, так и на сенсор, который начнет светиться и вибрировать.
Лондонская архитектурная студия Grimshaw представила свой план по развитию экологического приморского курорта в британском Ланкашире. В планы входит возведение пяти павильонов на побережье, форма которых вдохновлена раковинами мидий. Внутри каждого будут поддерживать определённую среду, позволяющую посетителям погрузиться в атмосферу залива Моркам. Помимо павильонов, студия планирует разбить сады, возвести несколько обсерваторий и другими способами повышать туристическую привлекательность региона.
В начале 2019 года «Одноклассники» начнут съёмки первого сериала собственного производства. Комедийный сериал получил рабочее название «Пять с плюсом». Компания наняла креативную группу, которая разработала сценарий, а также пригласила режиссёра. Сериал поставит Сергей Сенцов, известный по съёмкам сериалов «Физрук» для ТНТ, «Гостиница Россия» (Первый канал) и «Французская кулинария» («Россия 1»). Сюжет сериала построен вокруг взаимоотношений людей, живущих в одной большой квартире в центре Москвы. В центре сюжета — Ольга и Антон, которые готовятся к свадьбе и решают сдать в аренду комнаты в своей квартире знакомым. Поселяя к себе жильцов, Ольга и Антон обеспечивают себе настоящий стресс-тест на готовность к семейной жизни: экстремальный быт, навязчивые друзья, ревность и даже маленький ребёнок.
Музыкальная пауза!
Ловим новогоднее настроение:
Интересненькое для киноманов.
«Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян с 1 января по 19 ноября 2018 года, на основе чего представил рейтинги главных фильмов и сериалов уходящего года.
В топе фильмов в поиске «Яндекса» оказались сразу пять экранизаций комиксов:
1. «Мстители: Война бесконечности»
2. «Дэдпул 2»
3. «Движение вверх»
4. «Веном»
5. «Мир юрского периода 2»
6. «Монстры на каникулах 3: Море зовет»
7. «Черная пантера»
8. «Мег: Монстр глубины»
9. «Человек-муравей и Оса»
10. «Лед»
Десятка самых популярных сериалов 2018 года выглядит так:
1. «Мажор»
2. «Домашний арест»
3. «Молодежка»
4. «Полицейский с Рублевки»
5. «Ивановы-Ивановы»
6. «Улица»
7. «Кровавая барыня»
8. «Гранд»
9. «Остров»
10. «Ольга»
Вы как, все из этого гуглили-смотрели, или чего-то пропустили?
21-летняя Кристина Квапилова из Чехии обожает делать снимки собак. Фотографии получаются красивыми, а иногда даже немного фантастическими. На фотках Кристины собаки научились летать, прямо как Супермен. Девушка признаётся, что была вдохновлена своим питомцем — австралийской овчаркой Чарли. Они много путешествовали вместе, и Кристина начала снимать собаку в красивых местах… И уже не смогла остановиться.