11 декабря: Рождественский триллер

Доброе утро!

Погода на сегодня: «жижа растаяла».

Начинаем утро с рождественского триллера от популярного американского скетч-шоу. В главной роли, между прочим, Райан Гослинг!

Позалипаем?

Этот YouTube-пользователь год работал над созданием лучшего видео по Minecraft за все время:

Новости!

Google и Levi?s модернизировали свою умную куртку, которая вышла в 2017 году: теперь ее сенсорный рукав помимо управления плеером или навигатором может подсказать, если вы забыли взять с собой смартфон. Изначально в сенсоре на рукаве куртки была только функция передачи устройству сигнала при особом жесте, чтобы тот начал издавать громкие звуки. Теперь у куртки есть еще одна функция — Always Together. Куртка будет оповещать пользователя, если расстояние между телефоном и курткой станет слишком большим. Оповещения могут приходить как на смартфон, так и на сенсор, который начнет светиться и вибрировать.

Лондонская архитектурная студия Grimshaw представила свой план по развитию экологического приморского курорта в британском Ланкашире. В планы входит возведение пяти павильонов на побережье, форма которых вдохновлена раковинами мидий. Внутри каждого будут поддерживать определённую среду, позволяющую посетителям погрузиться в атмосферу залива Моркам. Помимо павильонов, студия планирует разбить сады, возвести несколько обсерваторий и другими способами повышать туристическую привлекательность региона.

В начале 2019 года «Одноклассники» начнут съёмки первого сериала собственного производства. Комедийный сериал получил рабочее название «Пять с плюсом». Компания наняла креативную группу, которая разработала сценарий, а также пригласила режиссёра. Сериал поставит Сергей Сенцов, известный по съёмкам сериалов «Физрук» для ТНТ, «Гостиница Россия» (Первый канал) и «Французская кулинария» («Россия 1»). Сюжет сериала построен вокруг взаимоотношений людей, живущих в одной большой квартире в центре Москвы. В центре сюжета — Ольга и Антон, которые готовятся к свадьбе и решают сдать в аренду комнаты в своей квартире знакомым. Поселяя к себе жильцов, Ольга и Антон обеспечивают себе настоящий стресс-тест на готовность к семейной жизни: экстремальный быт, навязчивые друзья, ревность и даже маленький ребёнок.

Музыкальная пауза!

Ловим новогоднее настроение:

Интересненькое для киноманов.

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян с 1 января по 19 ноября 2018 года, на основе чего представил рейтинги главных фильмов и сериалов уходящего года.

В топе фильмов в поиске «Яндекса» оказались сразу пять экранизаций комиксов:

1. «Мстители: Война бесконечности»

2. «Дэдпул 2»

3. «Движение вверх»

4. «Веном»

5. «Мир юрского периода 2»

6. «Монстры на каникулах 3: Море зовет»

7. «Черная пантера»

8. «Мег: Монстр глубины»

9. «Человек-муравей и Оса»

10. «Лед»

Десятка самых популярных сериалов 2018 года выглядит так:

1. «Мажор»

2. «Домашний арест»

3. «Молодежка»

4. «Полицейский с Рублевки»

5. «Ивановы-Ивановы»

6. «Улица»

7. «Кровавая барыня»

8. «Гранд»

9. «Остров»

10. «Ольга»

Вы как, все из этого гуглили-смотрели, или чего-то пропустили?

21-летняя Кристина Квапилова из Чехии обожает делать снимки собак. Фотографии получаются красивыми, а иногда даже немного фантастическими. На фотках Кристины собаки научились летать, прямо как Супермен. Девушка признаётся, что была вдохновлена своим питомцем — австралийской овчаркой Чарли. Они много путешествовали вместе, и Кристина начала снимать собаку в красивых местах… И уже не смогла остановиться.