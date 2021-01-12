12 января: очередная оптическая иллюзия и информация, от которой ваша жизнь перестанет быть прежней

Доброе утро! Начинаем новый рабочий вторник с порции хороших новостей. Поехали!

Немного снега не повредит. Сегодня в Туле целый день будет идти небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -9 градусов Цельсия.

На Reddit бурно обсуждают новую оптическую иллюзию: пользователь megzies1997 выложил фото одного и того же свитера, который меняет цвет в зависимости от освещения.

Судя по фото и видео, которыми поделился пользователь, свитер меняет цвет от зеленого до фиолетового.

Особенно хорошо это явление получилось разглядеть на видео:

По словам владельца таинственного свитера, большую часть времени он выглядит зеленым.

Пользователи бурно отреагировали на новую иллюзию и начали активную дискуссию. Естественно, не обошлось без того, чтобы вспомнить знаменитую оптическую иллюзию с платьем, которое кому-то казалось сине-черным, а кому-то — бело-золотым.

«Черт, нет, только не снова», «Может ли кто-нибудь сказать мне, как я мог ошибаться насчет «платья», хотя пипетка в фотошопе сказала мне, что я был прав?» — пишут пользователи.

Но есть и те, кто развернул практически научную дискуссию: «Ответ физики: цвет — это просто длина волн света, которые поглощаются и повторно излучаются молекулами материала. На каждом изображении падающий свет отличается, поэтому излучается разный цвет».

А другие даже делились ссылками на разные видео, в которых специалисты объясняют, как человеческий глаз воспринимает разные цвета и от чего это может зависеть.

Сегодня хочется вспомнить кое-что старенькое, но при этом не менее зажигательное и духоподъемное. Сегодня слушаем Pharrell Williams - Happy.

Благодаря короткому видео пользователи тиктока наконец узнали, как на самом деле пьют собаки. Оказалось, питомцы черпают жидкость языком вовсе не так, как казалось многим хозяевам, и эта новость стала неожиданностью даже для тех, кто не первый год держит у себя песёлей.

В тикток-аккаунте arcticlion.ru 6 января появилось видео, сломавшее зрителей. Всему виной главный герой ролика — пушистый пёс, пьющий водичку из миски. Всё бы ничего, но питомец делает это так, что рушит человеческие шаблоны.

Оказалось, собаки действительно используют язык как ковш, чтобы зачерпнуть воду, но выворачивают его не вперёд, а назад. Таким образом, вода набирается в изогнутую нижнюю часть языка, и это ещё не все сюрпризы из жизни братьев наших меньших.

Причём пёсики делают настолько быстрые движения языком, что превышают значение ускорения свободного падения в пять раз. В результате образуется столб жидкости, позволяющий им за раз захватить достаточное количество воды.

В таком методе есть и свои минусы: от брызг пострадают все, кто находится рядом. Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому запускайте видео. (Кстати, котов фокус с обратным ковшом тоже касается.)

Те, кто уже успел оценить видео, уверены: их жизнь больше не будет прежней. А вы знали о такой особенности наших четвероногих друзей? Делитесь своим мнением в комментариях.

У каждого мультфильма есть свой особый стиль прорисовки персонажей, но чаще всего их образы бывают далеки от того, как выглядят реальные люди. И это даёт большой простор для фантазии художников, которые представляют, как любимые персонажи могли бы выглядеть в жизни. Этим и занимается художница Саумя Шарма, которая создаёт реалистичные образы мультгероев, но основывается не только на своих догадках, но и на работе искусственного интеллекта.

Хорошего дня и сказочного настроения!