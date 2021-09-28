28 сентября: нарисованная на карте обложка Nirvana, и IKEA снимает (и возвращает) знаменитую акулу

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Пора доставать свой любимый теплый свитер. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух в городе прогреется до +8 градусов, но ощущаться будет как +4.

45-летний австралийский велосипедист Питер Стоукс с помощью GPS-трекера нарисовал на карте города Аделаида обложку альбома «Nevermind» группы Nirvana. Поездку длиной в 150 километров он посвятил 30-летней годовщине культового альбома, передает The Guardian.

Заезд на односкоростном велосипеде занял у Стоукса примерно восемь часов с остановками в пекарнях. Маршрут велосипедиста вырисовывался в приложении для отслеживания активности спортсменов Strava. В конечном итоге у австралийца получилось изображение голого мальчика и банкноты, как на обложке «Nevermind».

«Когда вышел этот альбом, я учился в средней школе — мне было около 14 лет, и именно в это время формируется любовь к музыке», — сказал Стоукс.

Стоукс увлекается вырисовыванием контуров на городской карте. В честь 250-летия Бетховена он рисовал композитора, а также делал динозавров, драконов и лисиц.

У Сюзанны вышел альбом в жанре интеллектуального танцевального попа Karaoke Provoke. В качестве саунд-продюсеров здесь Никита Каменский и Юрий Усачев, а видео на лид-сингл «Парим» спродюсировал режиссер Илья Найшуллер. К слову, материал получился достойный (под стать команде), и не придерешься.

Служба поддержки IKEA в Великобритании рассказала, что в апреле 2022 года компания перестанет выпускать мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. В некоторых британских магазинах IKEA акулу нельзя купить и сейчас из-за проблем с поставками.

Американская служба поддержки IKEA уточнила, что в Штатах акулу продолжат продавать. Представительства в других странах не сообщали о прекращении продаж.

В 2015 году игрушку уже убирали с продажи, тогда пользователи создали петицию с требованием вернуть её в магазины. Останется ли она в продаже на этот раз — пока неизвестно.

Но в России после прошедшей информации в представительстве IKEA в стране рассказало, что акулу «Блохэй» не будут выводить из ассортимента, проблем с поставками в Россию не ожидается.

Акула из IKEA стала интернет-мемом. В России она стала популярной в 2018 году. Тогда игрушку было трудно купить в магазинах (люди специально приходили к открытию), а на сайтах объявлений её начали продавать в два раза дороже.

Мы так привыкли с умилением разглядывать фотографии котят и щеночков, что, кажется, совсем забыли про детёнышей других животных. И это нужно срочно исправить! Любопытно иногда полюбоваться и на более необычных зверьков — тем более, что они такие же милые, маленькие и хорошенькие. Правда, уже скоро они превратятся в больших и грозных гиен, лосей и бородавочников. Но пока давайте смотреть и умиляться!

Хорошего дня и умилительного настроения!