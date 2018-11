22 ноября: Ноябрьнуло? Есть лекарство!

Доброе утро!

О погоде.

Где наш снег? Всю неделю в прогнозе снег, а на улице - только замерзшая грязь...

Ладно, пусть хоть где-то снег будет этим утром. Например, в следующем видео.

Посмотрите, эти дети впервые видят снег!

Совсем недавно семья прибыла в Канаду из лагеря беженцев в Судане. В лагере они прожили почти 5 лет, сами же они из Восточной Африки. В семье — 4 маленьких детей и мама. Все они живут у Ребекки Девис, которая изначально и опубликовала это видео в соцсетях. Ребекка Девис является членом организации Ripple Refugee Project, которая помогает осесть и влиться в общественную жизнь новоприбывшим в Канаду людям, в том числе финансово.

Кстати, после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо увидел это видео, он лично поблагодарил Ребекку у себя в твиттере. Ми-ми-ми!

Начинаем утро четверга с мультфильма!

Apple к новогодним праздникам выпустила вдохновляющий мультфильм в стиле Pixar — о художнице, которая боится показать свои работы даже собственной собаке. Но однажды все ее рисунки улетают в окно. Художница начинает паниковать; она боится, что их кто-нибудь увидит. И, по закону жанра, совершенно зря!

Кстати, помимо самого новогоднего видео Apple также выпустила ролик о его создании.

Добавим бодрости - конечно, с помощью спорта!

Во время серии пенальти в матче любительских команд в Эквадоре отбить удар помогла обычная собака. Потому что собака - это друг человека вратаря:

Новости!

Сеть отелей «Ibis» в Швейцарии ввела для своих постояльцев интересную услугу. Теперь гости смогут спокойно отдыхать от гаджетов и не беспокоиться по поводу обновления своей ленты в Instagram.

Новую услугу предложили штатные психологи отеля для того, чтобы избавить активных пользователей соцсетей от стресса в отпуске. Они придумали «Няню для инстаграма». За гостей активность в их аккаунтах будут поддерживать популярные блогеры. В течение всего отпуска в профиле будут появляться новые снимки, видеозаписи, а также истории, чтобы страничка не выглядела заброшенной. Кроме того, блогеры даже будут отвечать на комментарии подписчиков вместо владельцев аккаунта. Услуга «Relax We Post» предоставляется бесплатно!

Российский энтомолог Алексей Сажнев из Института биологии внутренних вод имени Папанина назвал новый вид жуков из семейства пилоусов в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Он описал его как насекомое длиной 3,2-3,3 миллиметра, которое имеет светло-коричневую окраску и светло-желтые пятна на спинке. Впервые насекомых этого вида обнаружили на севере Вьетнама ещё в 1976 году, но до этого не описывали. Не аэропорт, конечно, не аэропорт... (напомним, именем Егора Летова предлагали назвать аэропорт в Омске в рамках конкурса «Великие имена России», однако жюри отказалось включить этот вариант в финальное голосование).

Волшебство в воздухе! В американском городе Дерби, штат Вермонт, неизвестный мужчина отправился в супермаркет Walmart — и оплатил покупки одной из клиенток магазина. Вот как это было: на кассе к посетительнице Джули Гейтс подошел незнакомец. Он сказал, что намеревается заплатить за все ее товары. Сперва Гейтс подумала, что мужчина не в себе — и продолжила делать покупки. Но когда она вернулась, неизвестный по-прежнему стоял у кассы. Он дождался, пока посетительница выложит все товары (стоимостью в 200 долларов), после чего оплатил покупки своей картой. Тогда клиентка спросила, кто вообще может позволить себе быть настолько щедрым. Мужчина ответил: «Санта».

Музыкальная пауза!

Если вдруг внезапно ноябрьнуло, то включайте новый новогодний клип от Гвен Стефани – You Make It Feel Like Christmas. Новинка!

В галерее - арт-проект из России. Петербургская сеть пекарен «Буше» вписала свою рекламу в городскую среду. Философия заведения выражается в слогане «Есть настоящее» и делает упор на содержании, а не на внешнем лоске. Стильную и лаконичную айдентику на основе трафаретной графики, питерского стрит-арта и монохромных шрифтов разработало брендинговое агентство Супрематика. Городскую среду использовали не только в наружной рекламе, но и в постерах, визитках, сувенирах и упаковке: