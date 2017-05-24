24 мая: Влюбленный пингвин и гонки на газонокосилках

Доброе утро! Уфф, среда. Что-то тяжело неделя идет, не находите?)

Начинаем с милоты.

Пингвин по кличке Грейп из зоопарка японского Миясиро, похоже, не на утку влюбился в фигурку девушки-аниме, установленную в его вольере. Персонажа, изображение которого заинтересовало пингвина, зовут Хулулу, и это девочка-пингвин из популярной медиафраншизы Kemono Friends.

Двадцатилетний Грейп прожил более десяти лет с самкой по кличке Мидори, но некоторое время назад она оставила его ради более молодого соперника, живущего в том же вольере. После этого Грейп стал отдаляться от сородичей.

Сотрудники зоопарка считают Грейпа «поклонником» Хулулу: он много время проводит рядом с ней, подолгу смотрит на неё — и, судя по его поведению, хотел бы свить с ней гнездо.

К Грейпу даже приезжала актриса - исполнительница роли Хулулу в киноверсии:

Странный рекорд - давно мы про такие не писали, даже соскучились по безумию.

Японец Sadatoshi Watanabe установил рекорд по наибольшему количеству прыжков через скакалку на попе за 30 секунд - умудрился сделать это аж 104 раза.

Вернее, японец пробовал побить сразу три рекорда, связанные с прыжками через скакалку (помимо прыжков на попе - прыжки с длинной скакалкой в 10 метров, прыжки на одной ноге), но успеха достиг только в этом чудовищном испытании:

Всякие интересности.

В чешском городе Брно архитектурная студия Chybik+Kristof использовала несколько сотен чёрных пластиковых стульев для облицовки мебельного салона. Заказчики в шутку просили «сделать дёшево, в идеале бесплатно». Всего было использовано 900 стульев стоимостью около 80 чешских крон (примерно 200 рублей) каждый. Их сидения закрепили на большой съёмной стальной конструкции, прикреплённой к фасаду. Получился уникальный и, действительно, не слишком дорогой дизайн, который отлично "говорит" о функционале здания.

Канадские учёные создали "умную" футболку, вшили в ткань сенсор, способный определять частоту вдохов и выдохов. Устройство поможет легко и быстро диагностировать астму и другие опасные заболевания дыхательных путей. Чуть ниже ворота футболки вшивается антенна из оптоволоконной трубки, изнутри покрытой тонким слоем серебра, а снаружи защитным полимерным покрытием. Когда человек в футболке делает вдох, сенсор фиксирует увеличение объёма грудной клетки и объём воздуха в лёгких и переводит их в беспроводной сигнал, который передаётся на смартфон или компьютер. Чтобы измерять ритм дыхания, сенсору не обязательно плотно прилегать к коже: достаточно того, что футболка просто надета, утверждают авторы разработки. Сенсор работает, когда человек в футболке стоит, ходит, сидит или лежит. Более того, сенсор работает даже после стирки с порошком — канадские инженеры постирали футболку 20 раз, и даже после этого она продолжала работать. Фото прототипа, увы, нет...

Официально зафиксирован рекорд в мире скульптуры! Не так давно, в феврале 2017, в Индии был открыт бюст Adiyogi Shiva ("первый йог Шива") высотой 112 футов (чуть больше 34 метров). И это самый большой бюст в мире! Причем высота статуи неслучайна: она символизирует 112 возможностей достичь "мокша" (освобождения), что упоминается в культуре йоги. А лицо бюста скопировано с самой высокой статуи Шивы, которая также назодится в Индии, - 44 метра!

Время для паузы. Музыкальной!

История произошла в Канаде, в городе Миссиссога. Около семи вечера несколько полицейских приехали на вызов соседей, пожаловавшихся на громкую музыку - там с этим ой как строго, и наказание серьезное (штраф в несколько сотен долларов). Выступала подростковая рок-группа Vinyl Ambush, а вечеринка была в честь дня рождения отца одного из участников коллектива.

Правоохранители оказались понимающими: договорились с музыкантами, что те убавят громкость усилителей и прекратят играть в девять вечера. Правоохранители покинули праздник, но вернулись снова через полчаса. Казалось, что расплата уже неминуема, но... Вместо этого один из полицейских предложил участникам группы поиграть вместе с ним, признавшись, что раньше играл на барабанах!!!

После совместного выступления полицейский дал юным музыкантам несколько советов и рассказал о своём опыте игры в рок-группе.

«Это трудная работа, не ждите, чтобы будете зарабатывать деньги. Играйте бесплатно, получайте признание, а затем вы сможете предъявить свои требования. Отказ от музыки был самым большим сожалением, которое было в моей жизни», — рассказал правоохранитель.

В итоге полицейские покинули территорию дома, не оштрафовав и не выписав предупреждение группе за громкую музыку.

А теперь добавим экстрима и адреналина. Видео о том, как в Великобритании проходят ежегодные гонки на газонокосилках. Захватывающе!

В галерее - восхитительная предсвадебная фотосессия бразильянки Ребекки Синохары. Девушка учится на программиста, и у нее совсем не оказалось подруг. Зато есть полно друзей-парней! И те решили, что негоже Ребекке оставаться без традиционного девичника. Повеселились на славу: