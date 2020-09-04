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4 сентября: коты на молочных упаковках покорили Японию и специальные мультики для животных

4 сентября: коты на молочных упаковках покорили Японию и специальные мультики для животных

Доброе утро! Заряжаемся позитивом перед предстоящими выходными вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

Солнышка поубавится, но тепло никуда не денется. Сегодня и весь уик-енд будет пасмурная погода, а столбики термометров задержаться на отметке в +25 градусов.

 

В августе Брянский молочный комбинат провел ребрендинг торговой марки «Милград», выпускающей молоко, кефир, ряженку и другие молочные продукты.

Дизайн разработало агентство Depot. Упаковки стали более минималистичными и одновременно милыми благодаря синему коту.

Автор концепции Вера Зверева вдохновлялась своей кошкой Брунгильдой, когда работала над дизайном. Она также поделилась в своем Behance результатами своей работы.

«Синий котик путешествует по упаковке — заинтересованно смотрит на потребителя, играет с веревочкой, выглядывает или замирает в ожидании. Иллюстрация переходит с одной стороны упаковки на другую, создавая дополнительные возможности выкладки на полке», — говорят представители Depot.

В какой-то момент изображения с упаковками «Милграда» попали в японский интернет, где обрели внезапную популярность — японские интернет-пользователи даже стали рисовать аниме-арты с упаковками российского молока. На это обратил внимание аккаунт в твиттере «Японское обозрение».

Вера Зверева рассказала TJ, что на результаты ее работы действительно обратили внимание многие японские пользователи, они также «активно лайкают, добавляются в друзья».

 

Севда Ализаде — уроженка Тегерана, бывшая баскетболистка сборной Нидерландов, последовательный критик Трампа и, наконец, харизматичная певица, в чьих песнях восточная эстетика забредает в самые темные закоулки бристольского трип-хопа. Сегодня слушаем Sevdaliza - «Joanna».

 

Рыжий кот из Санкт-Петербурга по кличке Персик не любит расчесываться. При этом он очень пушистый и расческа ему порой очень нужна. Хозяйка Персика Елизавета Осива придумала, как отвлечь кота, и поделилась этим лайфхаком в TikTok. Чтобы посмотреть, как это выглядит, ткните на картинку.

Оказывается, коты как дети. Стоит включить мультфильмы, как животное, словно магнитом, притягивается к экрану и больше его ничего не интересует.

Для котов даже есть специальные мультики. Судя по видео, Персику очень нравится смотреть за рыбами под водой.

 

Ребята из setters.agency вновь сотворили что-то очень необычное. Они собрали пак с открытками «Привет из Одноклассников!». Это целый альбом милых животных, пышных букетов и полная глиттеризация. Пользуйте из на своих коллегах, а в комментариях делитесь, как вы относитесь к такому виду креатива?

Хорошего дня и веселых выходных!

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Автор: Администрация Myslo
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