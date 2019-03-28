28 марта: Утиные истории и летающие слоны

Доброе утро!

В прогнозе погоды на сегодня соседствуют солнце и снег. Посмотрим, что будет на самом деле:

Вместо утреннего мультика:

Вышел трейлер второго фильма при злых птичек Angry Birds. На этот раз противостояние между знаменитыми птичкам и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень.

Смотрим трейлер на русском:

А вот оригинальный вариант:

Дата выхода в РФ — 22 августа 2019!

К завтраку.

Для тех, кто оооочень голоден: канал Binging with Babish выпустил видео с инструкцией приготовления одного из самых хитовых бургеров из «Спанч Боба» — крабсбургера!

Кто готов повторить?

Переходим к новостям! Сегодня всякие странности с просторов нашей Родины.

Коротко о том, как зарабатывать огромные деньги: косметическая компания Natura Siberica планирует построить завод на Курильском острове Кунашир, где будет добывать, разливать и продавать воду в бутылках по 0,33 мл и 0,75 мл. Цена за большую бутылку составит 500 рублей!!! О_о Завод начнет работать осенью 2019 года, на первом этапе планируется производить 30 тыс. бутылок в месяц. Инвестиции в проект превысят 200 млн рублей. «Проект имиджевый. Вода — это чистота и природа, одна из тем Natura Siberica. Как одна симфония — чистая вода и органическая косметика», — рассказал Трубников, добавив, что бизнес планируется небольшой, без поставок в розничные сети. Позже на основе воды будет создана косметика для аптек, которую планируют продвинуть на азиатский рынок.

«Звездные войны» по-русски: мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из титров киносаги. Как выяснилось, саундтрек выбрала руководитель управления культуры Людмила Грекова: «Решили заменить музыку, сделать ее более современной. Без злого умысла». Кстати, дальше церемония прошла во вполне традиционном ключе. Никаких тебе имперских штурмовиков даже:

Тем временем в Санкт-Петербурге прошел «утиный митинг против луж». Активисты-организаторы «мероприятия» возмущены тем, что в Петербурге регулярно появляются большие глубокие лужи и «наверняка каждому петербуржцу приходилось перепрыгивать через них или обходить». «Даже водоплавающие оказались в шоке от обилия луж в городе» —, отмечается в их публикации. Смотрите, какие симпатичные участники митинга:

Музыкальная пауза!

Сегодня, 28 марта, в России выходит фильм «Дамбо» Тима Бертона, который рассказывает про знаменитого маленького слонёнка с большими ушами. В картине снялись Дэнни ДеВито, Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и другие.

В нашей музыкальной паузе этим утром мы будем слушать (и смотреть!) саундтрек к этому фильму «Baby Mine» от канадской инди-группы Arcade Fire. Клип состоит из кадров фильма вперемежку с психоделическими полетами ушастого слоненка по розовым облакам:

Инфа для самых преданных фанатов Marvel.

Тут на днях Playstation анонсировала игру Iron Man VR. Можно будет почувствовать себя Тони Старком! Релиз в 2019 году:

Мимимишная галерея. Российский художник Алексей Виноградов задумался о том, какие домашние животные должны быть у известных киногероев: