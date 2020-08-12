12 августа: мышиный город, образ «домашнего» менеджера и щекотка для акулы

Нежнейшего утра всем, пусть оно будет таким же добрым, как Тоторо! А ароматный кофеек с печеньками поднимет вам настроение и придаст сил.

Пусть по прогнозам сегодня не очень радужно: в основном дожди и не так чтобы по-летнему тепло. Но дожди-то небольшие обещают, да еще и, может быть, не везде. Зонтик, правда, лучше все же прихватить.

А кому хорошо, так это точно мышам в Швеции. Для них в Мальмё появился целый город с развитой инфраструктурой. Создала его группа анонимных художников под названием Anonymouse (игра слов «аноним» и «мышь»): в 2016 году открыли сразу несколько уличных магазинчиков, в 2017-м — парк развлечений с тиром, колесом обозрения, фургончиком с попкорном и билетной кассой, через год – мышиный барбершоп и кондитерскую, а в этом году – музыкальный магазин, где всегда в наличие альбом мышиной рэп-группы M.M.X. (пародии на N.W.A) и мышиного Дэвида Боуи.

Расположена эта миниатюрная прелесть под ногами. Не спрашивайте, зачем это всё, просто посмотрите, как это мило.

Майк Тайсон защекотал акулу и получил новый чемпионский титул. Таким необычным способом он готовится к бою с Роем Джонсом, который состоится в ноябре 2020 года. Майк Тайсон завершил боксерскую карьеру еще в 2005 году, но через несколько месяцев он намерен вернуться на ринг и сразиться с Роем Джонсом.

После длительного перерыва выходить на ринг страшно, поэтому Тайсон отправился на Багамы и устроил заплыв с акулами. Сначала спортсмен поплавал с ними в клетке, потом — в открытом океане. Одно из испытаний, которое ждало Тайсона – голыми руками обездвижить проплывающую мимо акулу. Сделать это оказалось более чем просто: нужно только схватить ее за нос и пощекотать, тогда акула временно придет в состояние тонической неподвижности, то есть оцепенеет.

Боксер после рассказывал, что перед финальным этапом его буквально стошнило от страха. Однако он справился с испытанием и даже получил новый титул — члены съемочной группы назвали его чемпионом в тяжелом весе среди акул.

Учёные показали, как бывшие офисные работники будут выглядеть через 25 лет, если продолжат работать на дому. Никто не спорит, с одной стороны, это удобно, но не стоит забывать о куче минусов. Модель Сьюзен 25 лет работала из дома и за это время серьезно изменилась и даже получила новый список различных заболеваний, вызванных сидячей работой.

Итак, если вы собрались работать с дивана, то в скором времени не избежать сухости в глазах, красноты, раздражения и ухудшение зрения. Со временем появятся синяки под глазами, из-за которых вы постоянно будете выглядеть уставшим. Отсутствие физических упражнений и неудобная поза могут стать причиной неправильной осанки, а позже привести к проблемам с шеей, плечами и даже превратиться в сутулость и горбатость.

В общем, не будьте, как Сьюзен!