4 апреля: Поцелуй со свиньей, проекция "мужа" и брови-туфли

Доброе утро!

Начинаем с милоты!

Эта обезьянка капуцин из китайского зоопарка стала настоящей интернет-звездой благодаря забавному выражению на мордочке. Что-то среднее между недоумением и шоком.

Иногда все мы немножко эта обезьянка капуцин... Особенно в первый день на работе после отпуска ХD

А теперь кое-что залипательное и удивительное. Ребята из команды Dude Perfect показывают чудеса владения бумерангом! Если вы хоть раз пробовали запустить бумеранг, вы поймете всю крутость этого видео:

Новости!

Японская строительная компания Leo Palace 21 предложила одиноким женщинам обезопасить свое жилье от взлома с помощью проекта «Мужчина за занавеской». Компания создала 12 движущихся изображений, на которых мужчина поднимает гантели, читает газету, сидит за компьютером, тренируется с битой и занимается другими делами. Каждое действие длится около 30 минут. В компании считают, что злоумышленники испугаются изображения мужчины в окне и не станут вламываться в квартиру. Для создания «мужчины за занавеской» необходим смартфон и проектор. Набор пока нельзя купить, но можно выиграть на сайте компании.

В аэропортах Краснодарского края детям разрешили регистрировать на рейс свои игрушки! Бесплатную услугу начали оказывать в конце марта. На стойке регистрации маленькому пассажиру выдадут посадочный талон на игрушку, на котором будут указаны номер рейса и имя игрушки. На талоне ребенок также сможет найти небольшую игру. В пресс-службе компании «Базэл Аэро», обслуживающей аэропорты Краснодарского края, заявили, что нововведение носит не только развлекательный, но и прикладной характер. Например, если игрушку забудут в самолете, ее будет легче вернуть хозяину. В аэропортах Сочи и Краснодара игрушки на рейс можно зарегистрировать на специальных стойках для пассажиров с детьми до семи лет, а в Анапе услуга доступна на всех стойках. Ну такая милота невозможная! Деткам точно понравится.

Японский программист создал нейросеть, которая способна с 95-процентной точностью определять по фотографии тарелки с раменом (это японская лапша) заведение, в котором его приготовили. Автор проекта отмечает, что нейросеть правильно классифицировала фотографии при том, что на них были одинаковые тарелки и столы (речь идет о заведениях одной сети ресторанов), из чего можно сделать предположение, что она научилась определять различия в самих блюдах, например, в размерах кусков мяса или типе сервировки. Если есть какой-то аналог Шнобелевской премии для программистов, то этот парень должен ее получить.

Слышали такую жизненную мудрость - из двух спорящих один дурак, другой подлец? Сейчас расскажем вам про спор, который как-то ломает рамки этой идеи.

В США директор начальной школы поспорил с учениками, что если они за год прочитают 10 тысяч книг (по всей видимости, на всех), то он поцелует поросенка. Ребята не подвели! И вот она, кульминация: директор целует в пятачок милую свинку:

Это какой-то прямо правильный спор, одобряем. И директор молодец, сдержал слово! Высший пилотаж педагогики.

Брови, брови... Не дают они блогерам (и нам) покоя. Вчера мы вам рассказали про "весенние брови", а сегодня - совсем уж треш.

Встречайте - брови-туфли!

Изначально этот "тренд" - брови в виде туфлей - задумывался как прикол. Но, к удивлению авторов, некоторые девушки всерьёз приняли эту фишку и начали превращать свои брови в обувь (боже, как же дико это звучит...):

В галерее продолжим тему с нейросетями. 18-летний американский разработчик Робби Баррат научил нейросеть "рисовать" обнаженную натуру. То, что получилось, можно относить к какому-то новому направлению в живописи! Выглядит как какие-то куски мяса с подобием конечностей и кляксами вместо голов, при этом угадываются типичные для ню позы. Наверное, именно так нас и видят машины: