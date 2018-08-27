27 августа: Селфи в космосе и вакансия для бабушек

Всем привет!

На этой неделе все дни недели будут с припиской «последний летом-2018». Вот сегодня, соответственно, последний понедельник лета-2018! Погоду на эту особенную неделю, кстати, обещают отличную. Даже не верится, что лето заканчивается:

Начинаем неделю правильно — с мультфильма! Как раз на днях вышла третья часть Simon's Cat про непростые взаимоотношения с соседским котом. Смотрим:

А теперь капелька бодрости.

Еще месяц назад в Южной Корее проходил фестиваль World Taekwondo Hanmadang. Но только сейчас популярность набрала видеозапись одного из представлений. Оно похоже на Mortal Kombat в реальной жизни!

Новости!

«Военторг» создал для солдат шоколадный батончик на замену «Сникерса». Вместо американского батончика в вендинговых автоматах армии (блин, и такое тоже есть?..) будет протеиновый батончик с орехами под брендом «Армия России». «Военторг» утверждает, что их новинка содержит в полтора раза меньше калорий, чем «Сникерс», и стоит дешевле — 30 рублей.

Американская компания Jetsetter трансформировала бизнес-джет Learjet в лимузин под названием Limo-Jet. Подробностей о машине немного. Известно, что проект Limo-Jet берет свое начало в 2006 году — тогда только зародилась идея. И сейчас, спустя 12 лет, машина дебютировала на мероприятии KnowledgeFest в Далласе, США. Отмечается, что автомобиль допущен для использования на дорогах общего пользования. Он оборудован кабиной для одного водителя, которая включает ряд дисплеев, помогающих при управлении машиной. Можно заметить, что у Limo-Jet всего одна боковая дверь. Машина выполнена в красном металлическом цвете, причем гондолы двигателей джета, сохраненные ради общей стилистики, как сообщается, имеют подсветку. Известно, что машина оснащена двигателем V8, однако его характеристики не уточняются.

NASA выпустило шуточное приложение для имитации селфи в открытом космосе. Оно называется NASA Selfies и доступно в версиях для iOS и Android. Пользователь имеет возможность выбирать разные варианты фона, и разные портреты самого себя в скафандре. Сам скафандр менять нельзя, что немного ограничивает фантазию, но и приближает разработку к реальности — едва ли в космическом корабле будущего будет большой выбор «одежек». Фоном служат фотографии, снятые за 15 лет работы «Спитцера» — космического инфракрасного телескопа, названного так в честь астронома Лаймана Спитцера. Именно к его годовщине приурочен выпуск этого приложения.

Музыкальная пауза!

16-летний российский пианист Иван Бессонов победил на «Классическом Евровидении» среди молодых музыкантов! Это первый подобный успех для нашей страны — есть чем гордиться.

Смотрим выступление Ивана, а также его небольшое интервью уже в качестве победителя конкурса:

Работа мечты!

Популярная передача про путешествия «Орел и Решка» объявила кастинг бабушек:

«Дети уже выросли, внуки накормлены и вам надоело смотреть, как другие покоряют далекие страны? Тогда приходите к нам на кастинг и становитесь ведущей Орла и решки. Мы ищем жизнерадостных, активных и любознательных дам элегантного возраста. Если вы жаждете увидеть весь мир, полны энергии и хотите утереть нос молодежи, то скорее заполняйте анкету».

Ну что, кто-нибудь из Тулы готов принять участие?)

В галерее — иллюстрации британского художника Омарио Брунеллески, которые с головой окунают в детство. Хорошего вам дня!