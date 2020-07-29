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29 июля: самая редкая и дорогая карточка Pokemon и аккаунт самой обворожительной кошки в мире

29 июля: самая редкая и дорогая карточка Pokemon и аккаунт самой обворожительной кошки в мире

Доброе утро! Вот мы и дожили до середины недели. А пока мы ждем заветных выходных, давайте почитаем что-нибудь доброе и светлое. Поехали!

 

А жара не отступает. Сегодня днем синоптики обещают температуру воздуха до +30 градусов и небольшую облачность.

 

Редкая карточка Pokemon Illustrator ушла на аукционе за $250 тысяч долларов, сообщает портал Hypebeast. Этот лот побил предыдущий рекорд самой дорогой карточки Pokemon.

Карточка Pokemon Illustrator стала такой ценной из-за автора иллюстрации. Пикачу на ней изобразила создательница этого образа, дизайнер Ацуко Нисида. На сайте аукциона сообщается, что это «самая ценная и редкая карта Pokemon в мире».

Всего подобных карт было 39 штук, предположительно, уцелели из них около десяти. Достать их практически невозможно: Pokemon Illustrator раздали в качестве призов победителям конкурса иллюстраторов CoroCoro Comic в 1998 году.

Предыдущий рекорд по самой дорогой карточке Pokemon принадлежал карте из того же набора. Ее продали в октябре 2019 года за $195 тысяч.

 

Позабытые на долгие годы, но теперь переживающие ренессанс австралийские электронщики знают толк в правильных дуэтах. На их новом сингле отметились и Джейми xx с Нене Черри, и Сананда Майтрейя (ранее известный как Теренс Трент Д?Арби) с культовой певицей Вашти Баньян. Сегодня слушаем The Avalanches -«Wherever You Go/Reflecting Light».

 

Владельцы животных порой переживают, что не могут понять своих питомцев: бывает такое, что он явно хочет чего-то добиться, но вот чего — непонятно.

Насколько было бы проще, если бы мы понимали язык животных. Ну а пока человечество ищет способ лучше наладить межвидовое общение, нашим братьям меньшим приходится как-то выкручиваться самим.

Например, кошка Нана, которая живет со своим хозяином в Китае, научилась четко передавать свои эмоции и без слов. Только посмотрите, какая у нее выразительная морда. Все понятно без уточнений.

 

Если вам необходим заряд положительных эмоций, чей-то трепетный взгляд и мягкая шёрстка, то вам определённо нужно взглянуть на альпака! Очаровательное животное семейства верблюдовых, которое отличается лаской и безобидностью, непременно поднимет вам настроение и растопит сердце даже самым не сентиментальным натурам.

Сегодня мы собрали для вас подборку с фотографиями этих милашных животных, чтобы вы могли ими как следует насладиться!

Хорошего дня и солнечного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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