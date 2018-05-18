18 мая: Танцуй как Траволта!

Доброе утро! С пятницей нас всех!

На выходных открытие фестивального сезона, всероссийская "Ночь в музее" и еще много чего интересного. Не потеряться в водовороте событий поможет специальный обзор от Myslo!

Погода, увы, особенно не порадует. Но ничего, еще только май:

Начнем день с веселья.

Этот бельгиец шикарно имитирует звуки животных с помощью своей скрипки:

Еще он себя "расклонировал" и сымитировал, опять же с помощью скрипки, бой на световых мечах из "Звездных войн":

И на десерт - подарок любителям компьютерных игр. Вот как создавались все эти саунды из GTA - с помощью скрипки!=)))

Рекорд дня!

Непалец Ками Рита Шерпа установил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест, 16 мая 2018 года поднявшись на него в 22-й раз. «Я рад этому достижению, но не слишком. Совершать восхождение на высочайшую вершину планеты — это часть моей работы», — рассказал Шерпа. Он поднимается на Эверест в качестве инструктора и проводника для различных альпинистских команд почти ежегодно.

Впервые Шерпа покорил вершину в 1994 году, когда ему было 24 года. Этой осенью альпинист пропустит сезон восхождения, но не исключает возможности, что в следующем году вновь отправится на Эверест.

Новости сегодня специальные, пятничные. Праздничные, можно сказать!

Австралийская пивоварня разработала стаут под названием Vostok Space Beer. Как бутылка, так и само пиво разработаны для употребления в космосе. Идея дизайна пивной бутылки для условий микрогравитации заключалась в том, чтобы сделать опыт употребления максимально знакомым. Вместо того чтобы выжимать пиво из пакета, астронавты смогут пить его прямо из бутылки, благодаря поверхностному натяжению — оно будет удерживать пиво прилипшим к стеклу — и фитилю, который будет вытягивать пиво со дна бутылки прямо в рот. Само пиво будет слабогазированным, дабы не вызвать беспорядков на космической станции, но достаточно газированным, чтобы в напитке можно было узнать пиво.

Завтра, 19 мая, в Великобритании состоится важное событие: принц Гарри женится на актрисе Меган Маркл! Пивоварня Windsor & Eton, расположенная в пяти минутах ходьбы от часовни святого Георгия в Виндзорском замке, сварит особое пиво, которым можно будет отпраздновать свадьбу в пабах Лондона и Виндзора. Светлый эль под названием Harry & Meghan’s Windsor Knot сварили из ячменя, выращенного на собственной ферме королевы Елизаветы, с добавлением смеси британских и американских хмелей (сочетание понятно: Меган Маркл - уроженка США). Для брожения выбраны шампанские дрожжи. На этикетке пива британский флаг «Юнион Джек» переходит в звёздно-полосатый американский. Также этикетку украшают переплетённые символы мужского и женского – зеркало Венеры и щит Марса, имеющие форму сердец. По заявлению создателей пива, этикетка символизирует силу Гарри и Меган и поддержку, которую они оказывают друг другу. Пиво уже продается по цене 2.25 фунта, что эквивалентно 3.22 $, и оно весьма популярно. Несколько бутылок отправят на дегустацию новобрачным.

А тем временем в Японии компания Suntory отказалась от производства виски Hibiki 17-летней выдержки, который пил Билл Мюррей в фильме «Трудности перевода». Все дело в спросе: он настолько велик, что у Suntory не хватает запасов. Еще ранее японский производитель был вынужден снять с производства еще несколько сортов премиального алкоголя - все по той же причине. В компании рассчитывают, что уже через несколько лет выпуск сортов, от которых пришлось отказаться, снова возобновится. По слухам, знаменитый 17-летний Hibiki может вернуться в линейку после Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Танцевальная пауза.

Джон Траволта решил отметить премьеру фильма «Готти» в Каннах танцем под песню 50 Cent. Потанцуем и мы - сегодня же пятница!)

Кстати, 50 Cent выложил видео с концерта в своем твиттере. «Тусуемся с Джоном Траволтой. Я клянусь, я приехал сюда только ради него», — написал рэпер.

Для киноманов.

Ну что, "Мстителей" новых уже все посмотрели? Если да, то вот эта компилляция - для вас. Блогер сделал подборку вайнов (это короткие шестисекундные видео), которые могут служить отличными "спойлерами" к этому фильму. Главное обратить внимание на подписи действующих лиц:

Галерея "к завтраку". 22-летняя девушка из Таиланда @framsook_lek_lek активно следит за модой и вместе с тем, судя по всему, очень любит еду. Совмещая эти два хобби, она создаёт крутой косплей! Ей удаётся повторить из еды костюмы разных звёзд или героев.