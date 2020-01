15 января: говорящая машина Илона Маска, шедевр живописи на «Авито» и зашифрованный кот

Доброе утро! Середина недели – полет нормальный, почти как у этого кота.

За окном сегодня пасмурно и ветрено.

Вот такая оптическая иллюзия разошлась по Сети. Если потрясти головой, можно увидеть на картинке изображение котика.

Технологии вновь двигаются вперед. Американский инженер Илон Маск анонсировал «говорящие» автомобили. В своем Твиттере он опубликовал ролик, на котором автомобиль пытает что-то сообщить человеку. «Голос» автомобиля идет из динамиков, расположенных в передней части автомобиля.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa