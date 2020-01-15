15 января: говорящая машина Илона Маска, шедевр живописи на «Авито» и зашифрованный кот

Доброе утро! Середина недели – полет нормальный, почти как у этого кота.

За окном сегодня пасмурно и ветрено.

Вот такая оптическая иллюзия разошлась по Сети. Если потрясти головой, можно увидеть на картинке изображение котика.

Технологии вновь двигаются вперед. Американский инженер Илон Маск анонсировал «говорящие» автомобили. В своем Твиттере он опубликовал ролик, на котором автомобиль пытает что-то сообщить человеку. «Голос» автомобиля идет из динамиков, расположенных в передней части автомобиля.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Высокое искусство стало ближе к простым людям. Теперь шедевры живописи можно купить на «Авито», по крайней мере, один из них. Иначе нельзя назвать картину, которую выставил на продажу один из пользователей. За свой детский рисунок «Красноармеец на лошади» мужчина просит 140 миллионов рублей.

Об этом сообщил портал 360. Ценность рисунка, как считает сам пользователь, заключается в том, что произведение отражает ту самую советскую реальность.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип инди-поп дуэта Oh Wonder, в котором участники группы представили себя ностальгирующими старичками.

В галерее сегодня оказались космические котики, которые лежат на синтезаторах.