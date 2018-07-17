17 июля: Нам всем нужен шашлындос

Доброе утро! Гроза всем дала поспать ночью?

О погоде. Пока ничего нового синоптики для нас не придумали. Опять дождь — зонтики обязательно берем с собой!

Милота дня!

В США девочка потеряла в аэропорту мягкую игрушку. Узнав о пропаже, мама девочка позвонила в бюро находок. Там сообщили, что офицер полиции аэропорта начал заниматься делом о пропавшей плюшевой собаке.

Через два дня Гасси вместе с отцом вернулась в этот аэропорт. Полицейский вручил девочке собаку вместе с «книгой приключений», в которых побывала игрушка за время отсутствия владелицы.

За два дня плюшевый питомец стал почётным полицейским (его сфотографировали в маленьком полицейском мундире), он покатался на эскалаторе, наблюдал за пролетающим мимо самолётом и проехал за рулём тяжёлой техники. «Мне так весело, но я все равно скучаю по тебе!», — «написала» собака.

Трогает до глубины души:

Эх, вот сколько таких историй тут уже публиковали - а умилять все не перестают!

Важная новость для фанатов сериалов.

Netflix выложил весьма необычный тизер третьего сезона фантастического сериала «Очень странные дела». Ролик выглядит как стилизованная под 1980-е реклама торгового центра The Starcourt — там теперь работает Стив Харрингтон, персонаж, которого сыграл актер Джо Кири. Вместе с ним в видео появляется героиня актрисы Майи Хоук (в предыдущих двух сезонах она не снималась). ТЦ открывается через год после событий второго сезона.

На данный момент дата выхода третьего сезона неизвестна. По всей видимости, точно не раньше следующего года... Долго ждать еще.

Новости!

Очень приятное утреннее известие. Американский производитель матрасов и спальных принадлежностей Casper открыл в Нью-Йорке магазин The Dreamery, который предлагает посетителям поспать 45 минут в звуконепроницаемой коробке за 25 долларов. Концепт-стор расположен на Манхэттене за флагманским магазином Casper. Перед тем как отправиться спать в одну из кабин со звукоизоляцией, необходимо зарезервировать одно из девяти спальных мест на сайте. В стоимость одного сеанса входят пижама, эфирные масла и приложение для медитации Headspace. Также в The Dreamery есть запирающиеся шкафчики для вещей, гостиная и ванные комнаты, чтобы привести себя в порядок после сна и отправиться дальше по своим делам. Эх, дремануть бы сейчас… Да хоть и за 25 долларов!

Инженер из Пекина создал робота, основная задача которого — ухаживать за цветком. Робот умеет бегать по дому, выбирая самые освещенные зоны (или, наоборот, уходя в тень, если растение перегревается), просит полить растение и даже танцует, если «счастлив» (наверное, здесь подразумевается, если хозяин заботится о нем). «Живой горшок» зовут Hexa. Инженер рассказал, что на создание робота-растения его вдохновило посещение выставки подсолнухов в 2014 году. «Когда я пришел туда, то увидел, что все сосредоточено вокруг цветов, которым едва хватало места. В зале был участок, который все время оставался в тени — цветы не выдержали этого и завяли. Я подумал, как было бы здорово, если бы они могли хоть ненадолго переместиться туда, где их собратья купались в лучах солнца — это помогло бы им выжить». Ну что, кому нужен такой горшок для забывчивых, у кого дома цветы в вечной пустыне?)

И кое-что про футбол, который, несмотря на завершение мундиаля, никак нас «не отпустит». Бельгийская сеть магазинов техники Krefel обещала вернуть деньги за купленные у них телевизоры, если Бельгия на ЧМ забьет 15 голов или больше. До матча за третье место у Бельгии было 14 голов. В нем она победила Англию со счетом 2:0. Итого - 16 ударов по голове маркетолога, который придумал эту акцию!))) Акция действовала с мая. Сколько именно телевизоров купили за это время, не сообщается. Но уже известно, что компания приступила к выполнению обещания. Молодцы, честные.

NOUS L’AVONS FAIT! ???? Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie ! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision ! pic.twitter.com/0BVckcjeBQ — Krëfel (@Krefel) 14 июля 2018 г.

Музыкальная пауза!

Комедийная рэп-группа «Хлеб», придумавшая музыкальную перебивку для шоу «вДудь», представила новый трек «Шашлындос». А вместе с синглом выпустила и «лирик-видео», представляющее собой нарезку из тематических фотографий участников группы.

«Клип» вызывает ностальгические чувства, пробуждает желание немедленно съесть сочного шашлыка и обязательно заставит вас еще минимум пару часов напевать под нос «шашлындос, шашлындос». Ммм:

Бодрящий и очень зрелищный экстрим!

Сантехник, изобретатель и известный YouTuber Колин Фёрз создал колоссальную установку для пуска семи сотен пиротехнических ракет, устроив огненное шоу небывалого размаха! Это надо видеть своими глазами и никогда не повторять своими руками. Безумие как оно есть!

В галерее — виноватые собаки, которые сильно напакостили и извиняются. Хотя постойте-ка… Нам показалось, или некоторым совершенно не стыдно?!)))