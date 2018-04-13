Пятница, 13 апреля: А вы суеверный человек?

Доброе утро! Пятница, 13-е. В нашем представлении должна выглядеть как-то так:

А вы суеверный человек? Давайте поучаствуем в опросе (под блогом)!

Нас, между прочим, ждут космические выходные! То есть много событий, посвященных Дню космонавтики (если что, праздник был вчера). Подробнее в нашем обзоре выходных:

Синоптики обещают нам просто прекрасные весенние выходные - солнце, до +15! Так что не забываем о прогулках:

Кстати, раз уж заговорили о погоде.

Тут жители Канады стали свидетелями немного пугающего природного явления: огромное страшное облако опустилось прямо на землю и "покатилось" по поверхности, как цунами. Ученые уже поспешили успокоить, что это не апокалипсис. Ну спасибо:

Новый флешмоб! К участию приглашаются те, кто владеет магией видеомонтажа.

Смотрели сериал «Очень странные дела»? Если нет, то срочно посмотрите - очень даже стоящий. А если уже смотрели, то точно зацените новый флешмоб:

участники записывают видео напротив зеркала под саундтрек из сериала «Очень странные дела». В какой-то момент человек роняет телефон, и тот оказывается на Обратной стороне, где снова появляется владелец и ловит его. По сюжету «Очень странных дел» Обратная сторона — это «темная» копия обычного мира, где обитают монстры.

На ютьюбе есть несколько инструкций по созданию подобных роликов. Нужно снять два видео, замедлить, «отзеркалить» одно из них, а затем наложить эффекты, музыку, и склеить в один ролик (в iMovie или другом редакторе). Вот один из "обучающих" роликов:

Новости!

Студенты и школьники из Великого Новгорода успешно доставили дроном небольшой груз из деревни Наволок в деревню Войцы, которая расположена на острове на озере Ильмень. И уже собираются предложить свои услуги «Почте России», чей беспилотник недавно разбился сразу после старта (врезался в стену дома - грустненькая история).

История про пятницу (или любой другой день недели, если у вас отпуск). Началось все с того, что 30-летний эстонский турист по имени Павел сильно выпил и ночью заблудился на горном курорте Червиния в Италии. Пытаясь вернуться в отель, мужчина пошёл по заснеженной улице, которая привела его к лыжной трассе. Он не обратил внимания, что склон становился всё круче и круче, и между 2 и 3 часами ночи ему удалось подняться на высоту 2400 метров, где находился местный бар под названием Igloo (на 400 метров выше, чем его гостиница). Проникнув в заведение, мужчина выпил две бутылки воды и уснул за барной стойкой. Пока эстонец спал, спасатели начали поисковую операцию, получив сообщение об исчезновении человека. Его искали с помощью вертолёта и дрона, также работали две поисковые группы с собаками, карабинеры и сотрудники лесничества. В итоге туриста нашли владельцы бара, которые утром пришли на работу. Хорошо еще, Павлу этот бар попался. А то так можно было ненароком Монблан штурмовать!

В Корее создали робота в виде кошки для борьбы с одиночеством среди молодёжи. Его зовут Fribo. Он следит за действиями своего владельца и присылает его друзьям (у которых тоже есть Friibo) сообщения о том, что тот делает, тем самым побуждая людей к общению. Микрофоны и датчики распознают разные действия — например, что кто-то вошел в дом, включил свет, убирается, открыл холодильник и т. д. Затем эта информация — в анонимной форме — передается другим членам группы. «Ого! Твой друг открыл входную дверь. Кто-то только что пришел домой?» — говорит Fribo. Человек, получивший сообщение, может ответить либо написав что-то в чат группы, либо постучав дважды по столу рядом с роботом (последний распознает звук и отправит сообщение, в котором поинтересуется, чем занимается друг).

Очень МНОГО милоты!

Толстенькая панда сломала дерево и свалилась с него! Но не слишком сильно расстроилась:

Конечно, чего тут расстраиваться. Она же панда, ей не надо худеть к лету! ;)

Кое-что для киноманов.

Названы главные премьеры

весны-лета 2018!

Вот так выглядит десятка самых-самых:

У 87-летней испанки по имени Конча Гарсия Заэра необычное для женщины ее возраста хобби: она часами рисует в Paint! Год назад дети Заэры даже создали для нее аккаунт в инстаграме, куда выкладывают ее необыкновенные работы. Пенсионерка отмечает, что абсолютно лишена воображения, поэтому просто срисовывает изображения с открыток, которые в свое время присылал ей супруг, или с других картин. На каждую работу у нее уходит примерно по две недели неспешного рисования.

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