Пятница, 13 апреля: А вы суеверный человек?
Доброе утро! Пятница, 13-е. В нашем представлении должна выглядеть как-то так:
А вы суеверный человек? Давайте поучаствуем в опросе (под блогом)!
Нас, между прочим, ждут космические выходные! То есть много событий, посвященных Дню космонавтики (если что, праздник был вчера). Подробнее в нашем обзоре выходных:
Синоптики обещают нам просто прекрасные весенние выходные - солнце, до +15! Так что не забываем о прогулках:
Кстати, раз уж заговорили о погоде.
Тут жители Канады стали свидетелями немного пугающего природного явления: огромное страшное облако опустилось прямо на землю и "покатилось" по поверхности, как цунами. Ученые уже поспешили успокоить, что это не апокалипсис. Ну спасибо:
Новый флешмоб! К участию приглашаются те, кто владеет магией видеомонтажа.
Смотрели сериал «Очень странные дела»? Если нет, то срочно посмотрите - очень даже стоящий. А если уже смотрели, то точно зацените новый флешмоб:
участники записывают видео напротив зеркала под саундтрек из сериала «Очень странные дела». В какой-то момент человек роняет телефон, и тот оказывается на Обратной стороне, где снова появляется владелец и ловит его. По сюжету «Очень странных дел» Обратная сторона — это «темная» копия обычного мира, где обитают монстры.
На ютьюбе есть несколько инструкций по созданию подобных роликов. Нужно снять два видео, замедлить, «отзеркалить» одно из них, а затем наложить эффекты, музыку, и склеить в один ролик (в iMovie или другом редакторе). Вот один из "обучающих" роликов:
Новости!
Студенты и школьники из Великого Новгорода успешно доставили дроном небольшой груз из деревни Наволок в деревню Войцы, которая расположена на острове на озере Ильмень. И уже собираются предложить свои услуги «Почте России», чей беспилотник недавно разбился сразу после старта (врезался в стену дома - грустненькая история).
История про пятницу (или любой другой день недели, если у вас отпуск). Началось все с того, что 30-летний эстонский турист по имени Павел сильно выпил и ночью заблудился на горном курорте Червиния в Италии. Пытаясь вернуться в отель, мужчина пошёл по заснеженной улице, которая привела его к лыжной трассе. Он не обратил внимания, что склон становился всё круче и круче, и между 2 и 3 часами ночи ему удалось подняться на высоту 2400 метров, где находился местный бар под названием Igloo (на 400 метров выше, чем его гостиница). Проникнув в заведение, мужчина выпил две бутылки воды и уснул за барной стойкой. Пока эстонец спал, спасатели начали поисковую операцию, получив сообщение об исчезновении человека. Его искали с помощью вертолёта и дрона, также работали две поисковые группы с собаками, карабинеры и сотрудники лесничества. В итоге туриста нашли владельцы бара, которые утром пришли на работу. Хорошо еще, Павлу этот бар попался. А то так можно было ненароком Монблан штурмовать!
В Корее создали робота в виде кошки для борьбы с одиночеством среди молодёжи. Его зовут Fribo. Он следит за действиями своего владельца и присылает его друзьям (у которых тоже есть Friibo) сообщения о том, что тот делает, тем самым побуждая людей к общению. Микрофоны и датчики распознают разные действия — например, что кто-то вошел в дом, включил свет, убирается, открыл холодильник и т. д. Затем эта информация — в анонимной форме — передается другим членам группы. «Ого! Твой друг открыл входную дверь. Кто-то только что пришел домой?» — говорит Fribo. Человек, получивший сообщение, может ответить либо написав что-то в чат группы, либо постучав дважды по столу рядом с роботом (последний распознает звук и отправит сообщение, в котором поинтересуется, чем занимается друг).
Очень МНОГО милоты!
Толстенькая панда сломала дерево и свалилась с него! Но не слишком сильно расстроилась:
Конечно, чего тут расстраиваться. Она же панда, ей не надо худеть к лету! ;)
Кое-что для киноманов.
Названы главные премьеры
весны-лета 2018!
Вот так выглядит десятка самых-самых:
У 87-летней испанки по имени Конча Гарсия Заэра необычное для женщины ее возраста хобби: она часами рисует в Paint! Год назад дети Заэры даже создали для нее аккаунт в инстаграме, куда выкладывают ее необыкновенные работы. Пенсионерка отмечает, что абсолютно лишена воображения, поэтому просто срисовывает изображения с открыток, которые в свое время присылал ей супруг, или с других картин. На каждую работу у нее уходит примерно по две недели неспешного рисования.
Вы суеверный человек?