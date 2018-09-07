7 сентября: Волшебное небо наших серых будней

Доброе утро! Первая неделя осени позади, и нас ждут отличные выходные. Ура, пятница!

ДЕНЬ ГОРОДА — вот главное событие этого уик-энда в Туле. Уже решили, какую площадку посетите? Выбирайте вместе с Myslo:

Вы только посмотрите, какую погоду синоптики обещают нам на этот уик-энд. Даже не верится, что все может быть настолько идеально!

Для бодрости и драйва предлагаем посмотреть видео с финала Чемпионата мира по «Смертельному дайвингу» (Death Diving).

Соревнования проходят в Норвегии. Цель спортсмена — показать максимально безумные трюки в воздухе и в последний момент успеть сгруппироваться, чтобы не разбиться об воду. Судьи оценивают скорость и оригинальность прыжка, а также количество брызг.

Осторожно, после просмотра появляется острое желание искупаться:

Кажется, мы нашли первый ПОЛЕЗНЫЙ бьюти-лайфхак. Ловите!

Знаменитый американский мастер маникюра и владелица одноименной марки средств для ногтей Дебора Липпманн поразила всех рассказом о том, что каждый раз после душа она сушит феном… свои ноги!

И это не просто какая-то блажь, а полезная идея, которую одобряет Ассоциация подиатров Америки и используют многие спортивные врачи.

Дело в том, что даже если вы тщательно протираете все тело после душа, есть вероятность, что кожа возле ногтей на ногах и между пальцами окажется не идеально сухой. А патогенные грибы выбирают как раз влажные темные места для размножения. На воздухе кожа ног высохнет примерно за полчаса, но за это время вы уже можете успеть нырнуть в плотную закрытую обувь. Фен значительно ускорит процесс — горячий воздух просушит и те участки, за которыми сложно проследить. А еще приятно пощекочет пальчики.

Ну что, попробуем?)

Новости!

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли научили искусственный интеллект переносить движения тела на видео с другим человеком. Алгоритму нужны только пара движений и источник танца. Теперь вы сможете повторить любой танец! Вот, смотрите, как это работает:

Очередное нелепое преступление. На Кубани 28-летний москвич угнал трактор, чтобы проводить девушек домой. До поселка, в котором они жили, было далеко, поэтому молодой человек решил обзавестись транспортом. После того, как леди были доставлены по нужному адресу, парень бросил трактор на одной из улиц поселка. Теперь горе-ухажеру грозит до 5 лет лишения свободы… Ну нафиг такую романтику!

«Полицейская академия» вернется на экраны! Актер и режиссер Стив Гуттенберг, известный по роли офицера Кэри Махоуни, анонсировал в твиттере выход новой части комедии. «Следующая „Полицейская академия“ на подходе. Деталей пока нет, но готовится сюрприз», — написал Гуттенберг одному из поклонников. Напомним, последний, седьмой фильм из этой серии вышел в 1994 году.

Музыкальная пауза!

В честь отличного пятничного настроения и солнечного прогноза синоптиков — клип «Hot Summer» («Горячее лето») от группы Migos. Летняя вечеринка на улице с попкорном, мыльными пузырями, роликами и, конечно, девушками в купальниках.

Капелька милоты.

Фотограф дикой природы Барбара Дженсен Форстер снимала жизнь львов в национальном парке в Ботсване, когда одна из её камер была похищена львицей. Под рукой у фотографа была ещё одна камера, и она смогла запечатлеть «похищение» в серии снимков.

Львица обратила внимание на группу фотографов, когда они слишком близко подошли к её детёнышам. Она зарычала и направилась в их сторону, и фотографы вынуждены были отступить, при этом Форстер уронила свою камеру стоимостью более 2000 долларов (около 137 тысяч рублей). Львица перевернула технику на бок, аккуратно взяла зубами за объектив и отнесла в сторону, где необычным предметом заинтересовались ее котята.

Когда львята наигрались и ушли, Форстер смогла забрать свою камеру. Она убедилась, что техника по-прежнему в рабочем состоянии, хотя на корпусе остались небольшие царапины и следы от зубов. Пострадавшие детали она решила не заменять - еще бы, такая история! Да эта камера даже подорожала из-за отметин!

В галерее - творчество студента из Челябинска Влада Капичая. Он берёт фотографии российской реальности — в основном хрущёвок и однотипных многоэтажек — и меняет небо на яркое нарисованное. Говорит, хочет видеть родину в цвете, а не в серости.

Еще больше подобных и других работ - вот здесь.