14 сентября: Памятник гопнику и романтичная "Газель"

Доброе утро! Сегодня еще не пятница?..)

Начнем этот четверг с романтики. Такой русской, душераздирающей...

Тут парень поднял "Газель" на кране к балкону жилого дома, чтобы поздравить девушку с днем рождения. Цветы, саксофонист, летающая "Газель" - если вы готовы к такому, то смотрите:

Добавим "Утру" бодрости с помощью спорта.

19-летний швейцарский лыжник, чемпион мира по фристайлу Андри Рагеттли заснял на видео прохождение сложной полосы препятствий - так он готовится к зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Это ж сколько надо пытаться, чтобы наконец получилось?! О_о

Все эти тренировки точно не зря. В марте 2017 года ?Рагеттли стал первым спортсменом, выполнившим трюк Quad Cork 1800, который запрещено делать на официальных соревнованиях. Он пролетел 35 метров, сделав четыре сальто и пять пируэтов. В сумме лыжник перевернулся на 1800 градусов:

Новости!

В Сыктывкаре появился "памятник гопнику". Тут даже лишних слов не надо, суровый сыктывкарский стрит-арт:

Тем временем в центре Екатеринбурга в рамках Уральской индустриальной биеннале появился новый арт-объект — надпись «Кто мы, откуда, куда мы идём». Она расположилась на крыше бывшего приборостроительного завода, где в советские времена стояла вывеска «Слава труду». Автором объекта стал уральский художник Тимофей Радя. Его самыми известными работами являются оранжевые абажуры, которые ежегодно надеваются на фонари возле екатеринбургского оперного театра, а также граффити «Я бы обнял тебя, но я просто текст».

А в Припяти польские туристы своими силами запустили один из главных символом города-призрака - колесо обозрения. Зловеще:

Музыкальная пауза!

На днях группа Radiohead выпустила клип на композицию Lift. В нем вокалист коллектива Том Йорк на протяжении 4 минут едет в лифте с пакетами. Вот, смотрите:

Если вы знакомы с творчеством группы "Машина времени", то этот клип обязательно напомнит вам видео на песню "Там, где свет". Очень похоже, правда?

Макаревич уже обвинил Radiohead в "слизывании" идеи. Интересно, что на это ответит Том Йорк.

Добавим немного очаровательной милоты!

Подводная съемка тюленя. Сфоткал? Молодец. Фотик отдал:

В галерее - мопсик, который погрустит за вас в этот сентябрьский четверг. А вам некогда грустить, вам пора на работу!