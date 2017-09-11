11 сентября: Рэп-инструкция для грибников

Ох, опять понедельник… Почему после классных выходных всегда так не хочется на работу?!

Хорошо хоть погода на этой неделе обещает быть приятной. Неужели все-таки бабье лето?

Если что и может сделать это утро добрее, так это очередной странный рекорд. Итак, приготовьтесь.

Британский инженер Кевин Никс разогнал деревянный сарай на колёсах до невероятной скорости в 154,46 км/ч.

Ага, настоящий сарай, который поставили на шасси от старенького Фолькса.

И еще кое-что британское.

Джеймс Крэйн из Великобритании попросил своих детей показать, как включить старые аудиокассеты, которые он нашёл у своего отца. И, конечно, заснял их на видео.

12-летний Арчи, 10-летний Оскар и девятилетняя Грэйс предлагали странные варианты использования носителя. Например, Оскар заявил, что отверстия в кассетах могут быть разъёмами для наушников, которые уже не выпускаются. Грэйс предположила, что им может понадобиться телевизор, чтобы увидеть музыкальные клипы. Однако Оскар отклонил эту теорию, заявив, что «в те времена у них не было телевизоров».

Интересно, я наше подрастающее поколение поймет, что такое аудиокассета? Вряд ли, да? Отличная идея для эксперимента от Myslo ;)

Новости! Сегодня — подборка о творчестве:

Серфингист и художник Шон Йоро сделал необычное граффити в гавани Сент-Джон в Канаде. На восьмиметровой стене, которая постоянно скрывается при приливе, он нарисовал тонущую девушку. Как отметил художник, в работе он использовал только экологически чистые краски, чтобы не загрязнять воду. Йоро считает, что рисунок продержится около двух лет, но покроется трещинами и водорослями. Посмотрите на результат:

Миша Most, граффити-художник, один из создателей российского стрит-арта, рисует с помощью граффити-дрона! Он умеет воспроизводить эскизы на больших поверхностях с помощью баллончиков с краской. И на прошлой неделе в Москве, в Центре современного искусства Винзавод, открылся совместный проект художника и беспилотника.

А один канадец сделал к своей свадьбе видео из собственных фото, которые собирал девять лет (!). Парень начал снимать себя в феврале 2008 года в 12 лет. Последнее фото он сделал на своей свадьбе в августе 2017-го. Кстати, это единственный кадр, на котором он улыбается. Интересно, когда он начинал свой безумный проект длиной в 9 лет, он знал, чем все это должно кончиться?.. Самое крутой момент в видео — это когда он бороду отращивает. Однозначно:

Музыкальная пауза!

Пародия на клип рэпера Фараона от «Вечернего Урганта». Про грибы. На официальном YouTube-канале шоу её представили как «музыкальную памятку» на тему того, «как вести себя в лесу, что надевать и какие грибы собирать»:

Оригинальный клип PHARAOH «Дико, например» мы сюда не можем поставить. Если интересно, найдите на Youtube.)

И классная реклама под занавес «Утра».

Авиакомпания Etihad Airways совместно с британским дизайнером Джулиан Макдональд (Julien Macdonald) представила промо-фильм «Runway to Runway». Ролик был представлен на открытии недели моды NYFW: The Shows в Нью-Йорке.

Героями рекламы стали модели агентства WME | IMG в 17 нарядах, созданных Макдональд. По сюжету в ролике обыгрываются правила безопасности полёта в самолётах авиакомпании в условиях организации показа мод. Пилот приезжает в месту проведения мероприятия на автомобиле BMW M5, модели примеряют спасательные маски и жилеты, а зрители в зале пристёгиваются ремнями безопасности.

В галерее — комикс от Bird Born, который точно знает о наших осенних страданиях. Бодримся! Хорошего вам понедельника, друзья!