28 октября: обновленный заяц из «Ну, погоди!» и немного о собачьей любви

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Думайте только о хорошем. Сегодня в Туле будет ясная погода, а столбики термометров поднимутся до +10 градусов Цельсия.

Киностудия «Союзмультфильм» выбрала окончательный образ Зайца для новых серий мультсериала «Ну, погоди!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Художники изменили форму ушей Зайца, лишили его усов, но добавили неброскую прическу. Поменялась и одежда — теперь он носит голубую футболку поло, подвернутые штаны и кеды, а на руке у него появились часы.

Зайца будет озвучивать актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, а Волка — комик и актер Гарик Харламов.

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа. Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Премьера новых серий мультфильма запланирована на декабрь 2020 года. Ранее студия также представила образы новых персонажей: барсука, ежика и косули.

Расскажите в комментариях, а вы бы хотели посмотреть новый мультик с обновленными героями?

Сегодня у нас будет не совсем обычная музыкальная подборка. Рассказываем (и показываем) вот о чем.

Александр Розенбаум появился в рубрике «Поп-стоп» программы «Вечерний Ургант». Он исполнил современные хиты, которые не слышал раньше, в собственной узнаваемой манере.

Исполнитель спел под гитару песни «Любимка» Нилетто, «Ролекс» Давы и Филиппа Киркорова и завершил выступление отрывком из Cadillac Моргенштерна и Элджея.

Иван Ургант тоже исполнил свои каверы: он спел «Краш» Клавы Коки и Нилетто, а также «Я дома» Дани Милохина.

В прошлый раз Розенбаум в рамках рубрики «Поп-стоп» исполнил песни Ольги Бузовой и Александра Реввы.

Специалисты из компании Canine Cottages решили лучше изучить своих потенциальных клиентов и пообщались с кинологами, чтобы лучше понять поведение животных.

Компания представила на своем сайте перевод с собачьего на человеческий разных жестов и поз питомцев. Так, например, специалисты называют верным признаком проявления любви облизывание: если хозяин не может отбиться от ласк своей собаки, значит она очень его любит.

О том же говорит привычка собаки сворачиваться рядом с хозяином калачиком, забираться к нему на колени и просто ложиться так, чтобы касаться его. Также проявлением любви служат виляние хвостом во время приветствия, призывы поиграть (еще собаки часто делятся с любимым хозяином самым ценным — игрушкой) и даже попрошайничество. Оказывается, дело вовсе не всегда в том, что собака хочет заполучить еду. Ей просто нужно внимание хозяина.

Если собака грызет вещи хозяина — это тоже форма проявления сильных чувств. А вот животные, которые спят кверху пузом и приходят к хозяину, когда у них что-то болит, помимо прочего еще и очень доверяют ему.

У собак много способов выразить нежность по отношению к человеку, но чувствуют ли они ответные проявления любви? Ведь люди выражают чувства совсем иначе.

Специалисты утверждают, что да. Эксперты замерили пульс у собак в то время, как хозяева говорили им, что любят их.

В такие моменты пульс у питомцев подскакивал на 46%! А когда хозяин обнимал свою собаку, ее пульс снижался почти на 23% — это очень пригодится, если у питомца неудачный день.

Кстати, исследователи выяснили, что это взаимно: сердцебиение у людей, которые увидели своих собак, учащается на 10%.

Сегодня мы предлагаем вам подборку любопытных фотографий, которые точно смогут вас удивить. Потому что на них происходит что-то очень-очень странное. При взгляде на них вопросов возникает в разы больше, чем ответов. И самое главное, никто ничего не поясняет, поэтому историю и контекст можно придумать самостоятельно или не пытаться объяснить необъяснимое и просто наслаждаться абсурдом.

Хорошего дня и солнечного настроения!