14 февраля: валентинки от панды и кадры фильма «Паразиты» из «вирусного» видео соцсетей

Доброе утро! Сегодня самая романтичная пятница года. Не забудьте признаться в любви своим самым дорогим людям.

Да и вообще, проведите эти выходные в любви. Любовь к Чехову, Юрию Хою, Гарри Поттеру и джазу — основная тема мероприятий, которые ждут вас в ближайшие три дня. Подробности в традиционном пятничном блоге.

В ближайшие три дня романтическое настроение растопит лед на улице. Синоптики обещают потепление до +2 и снег.

Самец панды Жуи из Московского зоопарка сделал валентинку для своей избранницы Диндин. Он сам раскрасил деревянную заготовку в виде сердца в красный цвет. Диндин получит валентинку сегодня в полдень вместе с праздничными угощениями.

В сюжет оскароносного фильма «Паразиты» попал «вирусный» видеоролик из Reddit. На его кадрах девушка собирает коробки из-под пиццы всего за три секунды. 11 лет назад его сняла работница пиццерии, а после трансляции премии «Оскар» женщина буквально проснулась знаменитой.

Первую популярность видео получило в 2015 году после публикации на Reddit. Ролик набрал огромное количество просмотров, а рекламные агенты предлагали выгодные контракты. Чуть позже на связь вышел продюсер тогда еще малоизвестного проекта «Паразиты». После победы фильма девушку поздравляют с камео.

А вот образец модной обуви от KFC и Сrocs. Еще и с запахом курицы.

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню «ЧИЛИ».

В галерее сегодня фото из серии трое в лодке... Забавные снимки малышки и трех пуделей из профиля @tamanegi.qoo.riku.