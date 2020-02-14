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14 февраля: валентинки от панды и кадры фильма «Паразиты» из «вирусного» видео соцсетей

14 февраля: валентинки от панды и кадры фильма «Паразиты» из «вирусного» видео соцсетей

Доброе утро! Сегодня самая романтичная пятница года. Не забудьте признаться в любви своим самым дорогим людям.

 

Да и вообще, проведите эти выходные в любви. Любовь к Чехову, Юрию Хою, Гарри Поттеру и джазу — основная тема мероприятий, которые ждут вас в ближайшие три дня. Подробности в традиционном пятничном блоге.

 

В ближайшие три дня романтическое настроение растопит лед на улице. Синоптики обещают потепление до +2 и снег.

 

Самец панды Жуи из Московского зоопарка сделал валентинку для своей избранницы Диндин.  Он сам раскрасил деревянную заготовку в виде сердца в красный цвет. Диндин получит валентинку сегодня в полдень вместе с праздничными угощениями.

 

В сюжет оскароносного фильма «Паразиты» попал «вирусный» видеоролик из Reddit. На его кадрах девушка собирает коробки из-под пиццы всего за три секунды. 11 лет назад его сняла  работница пиццерии, а после трансляции премии «Оскар» женщина буквально проснулась знаменитой.

Первую популярность видео получило в 2015 году после публикации на Reddit. Ролик набрал огромное количество просмотров, а рекламные агенты предлагали выгодные контракты. Чуть позже на связь вышел продюсер тогда еще малоизвестного проекта «Паразиты». После победы фильма девушку поздравляют с камео.

 

А вот образец модной обуви от KFC и Сrocs. Еще и с запахом курицы.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню «ЧИЛИ».

 

В галерее сегодня фото из серии трое в лодке... Забавные снимки малышки и трех пуделей из профиля @tamanegi.qoo.riku.

Хороших вам выходных!

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Автор: Администрация Myslo
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