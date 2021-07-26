26 июля: конструктор непарадного Петербурга и криптокартины российской действительности

Доброе утро! Ну что, начался понедельник, и давайте с сегодняшнего дня выработаем для себя одну полезную привычку. К примеру, делать зарядку или чаще улыбаться себе и окружающим. Можно взять в привычку читать только хорошие новости. Они уже ждут вас!

Отдыхаем после продолжительной жары. Сегодня в Туле комфортные +26 градусов, а за окном облачно с прояснениями.

Художница из Санкт-Петербурга Наталья Наниева выпустила набор конструктора «Тот самый Петербург-2». Это серия сувениров, посвященная «непарадной части города». В набор входят девять деталей: подставка, три дерева, три дома, автобус ПАЗ, старый мерседес и щитовая с надписью «Цой жив».

Посмотреть еще больше работ можно на странице художницы в Instagram.

Певица Лейли Тажибаева из Казахстана подтверждает звание одной из самых ярких представительниц современного смарт-попа. Помогают бурятский рэпер Everthe8 и уральский дуэт Lovanda. Сегодня слушаем Леля – Sunny.

Медиахудожник Brickspacer создал для Yota интерактивные карточки с «типично русскими сюжетами». В серию «КриптоРоссия» вошли девять цифровых NFT-полотен.

Главные действующие лица на картинах Brickspacer — волки. Они отдыхают на лавочках у подъездов и на балконах многоэтажки, стоят в очередях, пьют чай в купе типичного российского поезда и устраивают застолья. У самих произведений также говорящие названия: «Майские», «Яма на дороге», «Панелька».

Серия «КриптоРоссия» опубликована на маркетплейсе Rarible. Там за криптовалюту можно приобрести цифровой оригинал произведения — продажа идет в формате аукциона, цены стартуют от 0,3 wETH (токенов криптовалюты Ethereum) — это около $576.

С токенами можно совершать те же операции, что и с криптовалютой. Для перевода произведения цифрового искусства в NFT нужен кошелек в системе Ethereum и файл с цифровым контентом. Система обработает этот файл и свяжет его с NFT.

Пользователи Twitter выяснили, что азиатские девушки увлекаются русской литературой. Причем часто используют книги на русском языке в своих фотосессиях.

Вот только содержание этих книг часто идет вразрез с романтической направленностью снимков: в руках хрупких девушек с томными взглядами порой оказываются учебники по квантовой физике или инструкции по ремонту экскаватора.

Один из пользователей твиттера, например, поделился фотографией, на которой девушка держит в руках книгу «Ленинские принципы внешней политики Советского государства». Смотрите в нашей галерее подборку этих красивых, но немного смешных фотографий.

Хорошего дня и литературного настроения!