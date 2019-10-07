7 октября: 20 тысяч долларов прямо с неба!

Доброе утро! Если вы заглянете в окно, то увидите роскошное снежное покрывало на улице. А на дворе только 7 октября.

Вот и наступило аномальное похолодание и первые снегопады.

А пока вы завтракаете, горилла объясняет с помощью жестов посетителям зоопарка, что ее нельзя кормить.

А вот вам утренний лайфхак, как позавтракать за 3 секунды.

Забавный случай произошел на форуме Synergy Global в Санкт-Петербурге. Российский миллиардер выступал на сцене в качестве спикера и решил сделать слушателям эффектный сюрприз – во время выступления прямо с потолка на них посыпались денежные купюры. Гости принялись ловить их, а некоторые не могли поверить в происходящее. Всего на гостей упало 20 тысяч долларов с подписью множителя на 10. Как позже сообщил сам миллиардер, таким образом, он настроил слушателей на рост благосостояния в 10 раз, а сами деньги стали своеобразным «кэшбеком» от его гонорара за выступление.

Археологи нашли самый древний мегаполис. Возраст находки составляет 5000 лет. По мнению ученых, на площади 65 га располагались общественные зоны, улицы, аллеи и жилые районы. Найденные руины относятся к раннему бронзовому веку.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип на англоязычную песню Noize MC и солиста P.O.D.

В галерее сегодня картинки пользователей Твиттера из серии «плохо нарисованных животных». Пользователи выбирают мемасных животных и перерисовывают их в похожем схематичном стиле.