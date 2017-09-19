19 сентября: 101 сальто и «обесточенное лето»

Всем привет!

Хотите немного нежности? Запросто. Тут котики целуются на протяжении минуты. Иногда еще кусаются, но это от избытка чувств:

Чувствуете, прям не хватает рекордов? Срочно исправляем!

Акробаты Максим Лаурин (Канада) и Уго Дарио (Франция) побили рекорд по количеству исполненных сальто назад на доске-качалке. Сумели показать 101 прыжок с переворотом. Ничего не понятно из этих слов, но вы посмотрите видео — сразу все прояснится! Аж дух захватывает, как круто!

Новости!

В Сингапуре запустился стартап iQueue, который предлагает помощь тем, кто ненавидит стоять в очередях, — за вас это сделают сотрудники компании. На данный момент в стартапе работает 10 «профессиональных ожидающих». Очередь может быть за чем угодно! Один час очереди обойдется в 20 сингапурских долларов (855 рублей), три часа (с доставкой) — в 35 долларов (1500 рублей), а восемь часов — в 85 долларов (3640 рублей). Между прочим, идея не нова — в очередях родом из Советского Союза таких «профессиональных ожидающих» было хоть отбавляй. Правда, з/п они часто получали поменьше и в основном жидкостью.

В китайской деревне вырастили лабиринт в виде QR-кода, использовав для его создания около 130 тысяч можжевеловых деревьев и кустов. Увидеть его целиком можно только с высот — например, с борта самолета. Просканировав код, можно попасть на официальную туристическую страницу деревни в WeChat (китайский мессенджер). Одна сторона квадратного кода в длину составляет 227 метров, а высота растений находится в диапазоне от 80 сантиметров до 2,5 метров. Предполагается, что новая достопримечательность может привлечь в регион туристов.

А компания Nike решила добавить в свою одежду NFC-метки — ими уже дополнили линейку баскетбольных джерси. Прислонив смартфон к «тэгу» в нижней части изделия, покупатели смогут узнать подробности об игроке, с именем которого они купили одежду, а также получат доступ к подборкам его лучших моментов, статистике, эксклюзивному контенту о любимой команде и не только. Отличить «умный» джерси от обычного можно будет по логотипу NikeConnect, с которым будут продавать новые модели. Для использования функций «тэгов» нужно скачать приложение NikeConnect. Подойдёт любой смартфон на Android с поддержкой NFC или айфон с iOS 11 (iPhone 7 и раньше). Новая линейка спортивных джерси появится в продаже 29 сентября на территории США.

Музыкальная пауза.

Накануне группа Linkin Park выпустила клип на песню «One More Light» с одноименного альбома группы, который вышел в мае 2017 года. Видео смонтировано из концертных и архивных съемок с участием вокалиста Честера Беннингтона. Он покончил с собой 20 июля 2017 года, музыканту был 41 год.

Кроме того, стало известно, что 27 октября в Лос-Анджелесе состоится концерт под названием «Linkin Park и друзья восхваляют жизнь в память о Честере Беннингтоне». Кто будет принимать участие в мероприятии, не сообщается. Также неизвестно, продолжит ли группа существование после этого концерта.

Залипалочка дня!

Представляем вам одну из самых сложных машин Руба Голдберга (это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино«). Причем сделана она исключительно потому, что ее создатель проиграл пари.

Пользователь YouTube jackofallspades98 провел четыре месяца за работой над этой машиной. Она занимает два стола, и настолько сложна, что понадобилось 297 попыток, прежде чем она сработала от начала до конца. Представляете? 297 раз снова собирать машину и запускать шарик — завидная упоротость завидное упорство!

В галерее — некоторые финалисты фотоконкурса на лучшее детское лето без гаджетов — называется «Обесточенное лето», если дословно. Конкурс проводит Child Photo Competition — это международное сообщество фотографов, которые специализируются на работе с детьми.