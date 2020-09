8 сентября: самодельная полоса препятствий для детей и обмундирование для полицейских собак

Доброе утро! Начинаем новый классный день с порции хороших новостей. Поехали!

Достаем резиновые сапоги и не забываем взять зонтик. Сегодня в Туле дождливо, а столбики термометров задержатся на отметке в +16 градусов.

Иногда даже самые, казалось бы, незначительные мелочи могут до небес поднять настроение сразу всем вокруг. Перед домом у пользователя под ником CanyonChasers есть бетонная площадка — по ней машины заезжают в гараж. Это место облюбовал 3-летний мальчик, который во время каждой прогулки с родителями заезжал на этот пятачок, чтобы покататься на своём велосипеде.

Все заезды записывала камера, которая отправляла хозяину дома сообщения о том, что кто-то появился во дворе. Мужчина признался, что сначала его раздражали постоянные оповещения о гонках малыша, но потом он понял, что ему даже нравится следить за его поездками.

Ночью мужчина превратил свой двор в целый трек — с виражами и поворотами. И вот что из этого у него получилось).

Строительство трассы и всех её гостей заботливо записала камера над двором.

Брэндон Флауэрс — в неизменной ковбойской шляпе — почивает на лаврах американского софт-рока 1980-х. То тут, то там мерещатся тени Брюса Спрингстина, Тома Петти и Fleetwood Mac (лучше классиков и послушать). Сегодня слушаем The Killers - My Own Soul?s Warning.

Фонд Brady's K9 Fund, основанный десятилетним жителем штата Огайо Брэди Снаковски, собрал $315 тысяч на покупку бронежилетов для полицейских и военных собак. Об этом сообщает CNN.

Два года назад при просмотре программы о кинологической службе Брэдли заметил, что полицейские собаки не защищены так, как их наставники. Оказалось, что такая экипировка для четвероногих сотрудников не предусмотрена.

«Мы вместе смотрели шоу, и я даже не заметила, что у собаки не было бронежилета. Я удивлена, что восьмилетний ребенок увидел в этом проблему и смог найти решение», — рассказывает мать мальчика Лия Торнабене.

После этого Брэдли вместе с семьей создал фонд Brady’s K9 Fund для сбора средств на бронежилеты полицейским собакам. С помощью платформы GoFundMe юный американец смог купить первые четыре жилета.

С тех пор Брэдли удалось собрать более $315 тысяч и снабдить защитой свыше 257 собак из 23 штатов. Он также поставлял бронежилеты для военных собак в Афганистане и Канаде.

Недавно по инициативе Брэди в Огайо недалеко от родного города американца создали парк для собак. Раз в неделю он закрывается для того, чтобы полицейские собаки могли там тренироваться вместе со своими наставниками.

В гонке за модой выигрывает тот, кто умудряется придумать что-то новенькое и интересное. Однако в погоне за вещами, которые способны выделить людей из серой и безликой толпы, дизайнеры идут на рискованные шаги, частенько оканчивающиеся провалами. Достаточно подобрать неудачный цвет, добавить деталь не в том месте или слишком широкий разрез, и вот уже готов экспонат для выставки «Лучшие модные провалы 2020».

Хорошего дня и побольше позитива!