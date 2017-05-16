16 мая: в "Мак" на вертолете и к популярности через Paint

Доброе утро, туляки! Хоть и тепло, но дождливо сегодня. А вечером вообще обещают дождь со снегом: резкие перемены, не правда ли?

Но не грустим: у нас для вас есть позитивные новости со всего мира.

В такую погоду приятно посидеть в закусочной с любимой едой и горячим кофе. Видимо, так решил и австралиец. Только заглянуть в «Макдоналдс» он решил не пешком и не авто, а на... вертолете. Что скажешь: эффектное появление!

Вертолет приземлился на лужайке возле «Макдоналдса» в пригороде Сиднея. Из него вышел пилот, взял свой заказ и отнес его в кабину. Перед отбытием он сфотографировал вертолет на фоне ресторана.

Местная радиостанция разыскала человека, который управлял вертолетом. «Время от времени мы делаем такие вещи», — заявил он. По его словам, у него было разрешение на посадку на территории «Макдоналдса».

«В наших ресторанах мы приветствуем всех клиентов, если они соблюдают безопасность, когда прибывают сюда и когда покидают нас», — заявила представительница компании McDonald’s Australia Скай Оксенхэм (Skye Oxenham).

Австралийское Управление по безопасности гражданской авиации проверяет, насколько безопасно были осуществлены посадка и взлет.

А теперь о терпении.

Начинающий писатель Пэт Хайнс (Pat Hines) около десяти лет иллюстрировал свою электронную книгу о летнем лагере 80-х, окружённом призраками и монстрами.

По его собственному признанию, он не владеет фотошопом и другими подобными программами, поэтому вынужден был рисовать все иллюстрации в Microsoft Paint.

Технику он оттачивал, работая по ночам в приёмном покое больницы.

Комментаторам, засомневавшимся, что рисунки действительно сделаны в Paint, а не в какой-либо более профессиональной программе, Хайнс предложил загрузить изображения в полном размере и рассмотреть детали.

В Венеции появились гигантские руки.

Итальянский художник Лоренцо Куинн (Lorenzo Quinn) приурочил к Венецианской биеннале открытие своей новой скульптуры, представляющей собой две гигантские руки, поднимающиеся из канала и поддерживающие историческое здание отеля Ca’ Sagredo.

Эта - визуальное напоминание о том, что люди должны реагировать на глобальное потепление, пока не стало слишком поздно для этого.

В том числе он хотел обратить внимание на проблемы Венеции, которая может быть уничтожена последствиями потепления.

Руки, по замыслу художника, должны символизировать две стороны человека — творческую и разрушительную, а скульптура призвана вызывать как чувство надежды, так и страх.

Я хотел вылепить то, что считается самой технически сложной частью человеческого тела. В руке столько власти — сила любви, ненависти, творения и уничтожения, - сказал скульптор.

Минутка любования: пятидневный таймлапс с Южного полюса.

Пять суток вращения Солнца в марте 2017 года, снятые одним роликом за пару недель до его захода.

В галерее сегодня 15 картин художника, который переплюнул реальность. Игаль Озери — настоящий гений живописи, картины которого практически невозможно отличить от фотографий. Гиперреализм его женских портретов поражает.

Хорошего дня!