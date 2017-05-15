15 мая: эльфийский язык и нестандартные леди

Доброе утро! Начнем с самого приятного: сегодня обещают прекрасную погоду. +16 °С - отличный повод выбраться в парк или за город. Тем более, дождя не обещают - красота :)

А теперь посмотрим, что происходит в мире.

В столичном метро исполнили оперу, посвященной Толкину, - на эльфийском языке.

Закрытый предпоказ оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина» прошёл на станции метро «Деловой центр» и был приурочен к празднованию 82-летия Московского метрополитена.

Это музыкальное произведение написал Михаил Костылев, а его особенностью стало исполнение в основном «на эльфийском» — вымышленном языке, придуманном автором «Властелина колец». В постановке приняли участие Президентский симфонический оркестр, три солиста и несколько сотен хористов, которых разместили на эскалаторах станции.

Девушки, которые принимают свою внешность такой, какая она есть, приобретают истинную уверенность в себе и имеют шанс покорить мир моды.

Бразильянка Мариана Мендес отказывается как-либо скрывать свое родимое пятно. Несмотря на насмешки окружающих, она гнет свою линию, настаивая на том, что людям не стоит идти на поводу общественного мнения.

Юлианна пользуется большой популярностью в социальных сетях. Родимые пятна, которые покрывают все ее тело, она и не думает скрывать. За обновлениями на ее странице в Instagram следят более 54 тысяч пользователей.

18-летняя Салем Митчелл из Лос-Анджелеса (штат Калифорния), которую всю жизнь дразнили из-за веснушек, заключила контракт с модельным агентством Ford Models LA. «Люди говорили, что я похожа на банан, гепарда или у меня какая-то болезнь кожи», — говорит девушка, сейчас очень популярная в соцсетях.

Свое родимое пятно Пейдж всячески подчеркивает как в социальный сетях, так и на модельных съемках. Его даже специально выделяют блестками и макияжем.

Кхоти участвует в модельных съемках и ведет страницу в Instagram. У нее редкое кожное заболевание — витилиго, нарушение пигментации, приводящее к исчезновению меланина на некоторых участках кожи.

У 25-летней Энам Хейкинс тоже витилиго.



Девушка рассказала журналистам, что в семь лет на ее коже появились и стали расти светлые пятна.

В школе одноклассники не подходили ко мне, потому что думали, что это заразно,

— вспоминает она.



Ей не удавалось наладить личную жизнь, потому что ухажеры стеснялись показываться с ней на людях. «Я была ужасно подавлена, но пять лет назад решила: хватит», — рассказала она. Девушка пришла к выводу, что нужно смириться со своей внешностью и перестать беспокоиться о болезни.



Когда Энам училась на медсестру, она посетила конференцию по витилиго. Там на нее обратили внимание скауты модельного агентства. Ее стали приглашать на съемки для журналов и модных брендов.

16-летняя Альба Парео из Барселоны страдает пигментным невусом: ее тело и лицо покрывает более 500 пятен.



Ее обзывали далматином и всячески оскорбляли, но родимые пятна не помешали ей принять участие в модельных съемках. Она опубликовала свой снимок в нижнем белье в сети и получила множество положительных отзывов и комментариев.

Кассандру регулярно приглашают на модельные съемки. На ее страницу в Instagram подписаны более 38 тысяч пользователей.

Селина Лерой перенесла около 40 лазерных косметических операций. Она надеялась избавиться от родимого пятна на подбородке, которое не давало ей покоя с детства, овладела всевозможными техниками макияжа, ежедневно стараясь сделать его менее заметным для окружающих.



Однако недавно Селина поняла, что это ее неотъемлемая черта, ее особенность и приняла участие в фотосессии. «Мое родимое пятно — это мой товарный знак», — считает она.Латвийский парашютист впервые в мире прыгнул с дрона

Латвийский парашютист Ингус Аугсткалнс первый в мире прыгнул с дрона, созданного компанией Aerones. Мультикоптер с 28 пропеллерами поднял мужчину на высоту 330 метров.

Прыжок был совершён в Аматской волости. Чтобы минимизировать риск, дрон стартовал с площадки телекоммуникационной вышки высотой 120 метров. Подготовка к прыжку длилась шесть месяцев. По мнению главного инженера Aerones Яниса Путрамса, достижение компании показывает, что она готова к выполнению серьёзных задач.

Компания Aerones занимается созданием беспилотников повышенной грузоподъёмности.

Дрон, использованный для совершения прыжка, оснащён 28 пропеллерами и способен поднять в воздух груз весом до 200 килограмм.

В сентябре 2016 года компания Aerones приспособила беспилотник для вейкбординга.

А в январе 2016 года дрон компании прокатил сразу четверых сноубордистов по заснеженному озеру.

В Индонезии на берег выбросило морское существо, похожее на гигантского кальмара или кашалота.

Рыбаки из индонезийской провинции Малуку опубликовали несколько фотографий и видео 15-метрового морского существа. По словам местных жителей, они сначала приняли его за лодку, которую выбросило на берег.

Рыбаки отметили, что существо похоже на гигантского кальмара или кашалота. Они обратились к местным властям, чтобы тушу убрали с пляжа, потому что она начала разлагаться и окрашивать воду в красный цвет.

Группа учёных-океанографов прибыла на место для идентификации морского существа. Они установили, что оно пролежало на берегу около трёх дней, прежде чем на него наткнулись местные жители.

Представитель муниципального управления сельского хозяйства (Cagdianao Municipal Agriculture Office) заявил, что, скорее всего, на берег вынесло останки крупной особи ламантины или горбатого кита, которые обитают в этой местности. По примерным оценкам, существо весит 35 тонн.

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