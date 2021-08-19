19 августа: «заглючивший» экран Windows 95 на стенах торгового центра и ресторан для муравьев

Доброе утро! Обязательная порция хороших новостей уже готова и ждет, когда ее прочитают. Поэтому это непременно надо сделать для поднятия настроения. Поехали!

Бежим прыгать по лужам. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +26 градусов.

В Омске уличные художники из команд Spektr и Hot Singles in Your Area расписали стены торгового центра «Мега» под «заглючивший» экран Windows 95. Арт-объект площадью 2250 кв. м приурочен к 305-летию города.

«Окна Windows так же реальны, как и окна в вашей комнате. Скроллинг ленты новостей уже равнозначен вашим шагам по городу, а границы информационного кокона настолько же осязаемы, как и стены вашей квартиры. До конца даже не понятно, что из этого обладает большим качеством реальности. Нам хотелось увидеть, <…> выпадет ли человек из рутинной повседневности, когда перед ним всплывет окно об ошибке размером со здание?» — рассказали в Spektr.

Авторы говорят, что технически работа — это набор 3D-изображений, которые считываются с определенного ракурса. На стене появились инстаграм-окно с торсом Давида, фигурка лошади из Ikea, ретро-окошко Paint с рисунком омского художника ReMarik’а и винтажный плеер, который «проигрывает» песню легендарной группы «Гражданская оборона».

Внутри арт-объекта сочетаются и перетекают друг в друга различные образы, многие из которых отсылают к локальной культуре Омска: спортивным достижениям, памятникам и мемам. Арт-объект создавали в течение месяца, художники использовали около 1100 литров краски. Работа выполнена по заказу местной «Меги».

King’s Disease II — сиквел прошлогоднего широко известного альбома King’s Disease, который принес Насу его первую премию «Грэмми». Под довольно скромной обложкой скрываются фиты с Эминемом, Лорин Хилл и Чарли Уилсоном, не без участия продюсера Hit Boy, который, судя по всему, нашел чит-код успеха нового звучания Наса. Сегодня слушаем NAS — King's Disease II.

Жительница Объединенных Арабских Эмиратов открыла муравьиный ресторан в Дубае. Строительство и отделка помещения не заняли много времени — хватило обычного маркера и картонки с названием заведения. Она же послужила столом.

Итак, вот что попало в меню первого дня: мед, сыр, сахар, яблоки и варенье. Блюда поместили в круги, нарисованные маркером на картоне. Муравьям особенно понравился сыр — он-то и привлек больше всего клиентов. Увы, социальную дистанцию они при этом не соблюдали.

Во второй день муравьев угощали толчеными кокосовыми макарунами, хлебными крошками, кусочками фисташек и нарезанной картошкой. Посетителей пришло даже больше, чем в день открытия — и в этот раз муравьи равномерно распределились между разными блюдами, а не столпились у одного сыра (который остался в меню). Это ли не успех!

Что делает большинство людей, когда видит в интернете смешную фотографию котика или собачки? Лайкает и проходит мимо. Но только не пользователь Твиттера из Японии под ником meetissai! С помощью 3D-принтера он превращает снимки зверушек в маленькие фигурки, которые можно рассмотреть со всех сторон, а ещё — потрогать. Такой подход к забавным животным мы не могли оставить без внимания, поэтому собрали здесь несколько его работ.

Хорошего дня!