21 августа: кролик против ворона и котик,лечащий похмелье

Доброе утро! Неделя приближается к середине: мы уже много чего сделали, а до выходных всего три дня. Приятное чувство.

За окном сегодня прекрасная погода. Солнышко, температура +28 – красота, да и только.

Пользователи «твиттера» активно обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии человеческая рука гладит по голове птицу, похожую на ворона.

С другой стороны, кажется, что это маленький кролик, которого гладят по носу. Голосуя за разных животных, пользователи разделились на два лагеря, а фото стало набирать бешеную популярность в социальных сетях. А кого на фото увидели вы?

Необычное объявление разместил накануне на «Авито» житель Ростова-на-Дону. Мужчина продает кошку породы Британец за 15 миллионов рублей. В объявлении хозяин указывает, что кошка способна вылечить от похмелья и любит сладкое.

И все-таки кошка с самыми невероятными сверхспособностями не может стоить по цене приличного загородного дома. Причину такой цены удалось узнать РИА Новости. Из общения с автором объявления выяснилось, что кошка принадлежит супруге, и животное не ладит с другим питомцем. Чтобы пойти на компромисс супруга автора согласилась продать ее не дешевле чем за 15 миллионов рублей, в надежде на то, что кошку никто не купит.

Компания Google научила смартфоны отслеживать жесты. По мнению разработчиков, эта функция позволит бесконтактно управлять смартфоном и поможет расшифровывать жесты рук.

Для ее создания около 30 тысяч фотографий рук в разных ракурсах и с разной степенью освещения. В данный момент приложение доступно на Android.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип певицы Ёлки.

В галерее сегодня снимки блогера Меры Парк. Девушка фотографируется в образе популярных персонажей из мультфильмов и даже воспроизводит целые сцены из кино в одном снимке.