12 ноября: Пловец курильщика и лебедь-наркоман

Доброе утро!

Погоду на рабочую неделю нам обещают какую-то прямо сказочную: вы только посмотрите, сколько солнца рисуют! Правда, оно обманчиво: по ночам серьезный минус, пора доставать совсем теплые зимние вещи.

Начнем с мультика.

Заключенные камчатской исправительной колонии номер 5 специально для конкурса ФСИН сняли мультфильм про лебедя-наркомана. Обойдемся без спойлеров, смотрите сами:

Стоит ли говорить о том, что этот мультик занял на конкурсе первое место?..)

Добавим спорта.

В твиттере это видео за уик-энд стало настоящим хитом. Номинант на премию «Отец года», не иначе:

Новости!

Фейспалм дня. В Нижнем Новгороде отремонтировали дом физкультуры с бассейном спортклуба «Торпедо ГАЗ». На одной из стен закрасили рисунок пловца с чайкой, который сохранился со времён СССР, и поверх него нарисовали новый. Ииии он просто шедевральный! Администратор бассейна в ответ на закономерное «ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!», заявила, что все вопросы стоит обсуждать с руководством, отвечающим за реставрацию. «Мы тоже страдаем», — добавила она. После негативной реакции местных жителей в соцсетях, новый рисунок тоже убрали. Но интернет все помнит:

Минутка гордости за родную страну. Российский часовщик Константин Чайкин впервые был удостоен престижной награды Grand Prix d?Horlogerie de Geneve (GPHG) — Женевского часового Гран-при, одной из важнейших в мире часового искусства. Чайкину вручили награду «За дерзость» за наручные часы под названием «Клоун» (на первом фото). Это вариация его другой модели «Джокер», оммаж писателю Стивену Кингу. На циферблате изображено лицо безумного клоуна с кроваво-красным ртом. Всего сделано 27 экземпляров таких часов, стоимость каждого из них — 9800 франков. Также Чайкин был номинирован в категориях «Малая стрелка» (награда для часов стоимостью 4000−10 000 швейцарских франков) и «Исключительная механика» (номинация для часов с нестандартными техническими решениями). Во второй он представил часы Automaton Joker, созданные им совместно со Свендом Андерсеном, создателем марки Andersen Genève и сооснователем Академии независимых часовщиков AHCI. На одной стороне часов изображен «Джокер» Чайкина, а на оборотной — автоматон Андерсена по мотивам картины Кассиуса Кулиджа A Bold Bluff («Собаки играют в покер»), однако вместо собак в покер играют Джокер, Ядовитый плющ и Пингвин из вселенной DC (второе и третье фото).

Укол зависти. В Нью-Джерси пенсионер выиграл в один день более 5 млн долларов по трем лотерейным билетам! Один из них, самый «щедрый», принесший выигрыш в 5 млн долларов, мужчина купил еще в августе. В день выигрыша он купил еще два лотерейных билета, которые также оказались удачными — по ним он получил еще 100 и 500 долларов. Пенсионер рассказал журналистам, что эти деньги он планирует потратить на помощь своей семье с долгами и вложить их в прибыльное дело. Кстати, это уже не первый его выигрыш в лотерее — до этого он уже получал 2,5 тыс. долларов.

Время для музыкальной паузы.

Послушайте как гитарист Александр Мисько виртуозно исполнил тему из «Пиратов Карибского моря»:

А теперь позалипаем.

Ютьюбер снимает безумные трюки в стиле машин Голдберга. Он выстраивает из деревянных блоков сложные сооружения, по которым пускает шарики. Они сталкиваются друг с другом и активируют хитрые механизмы, собранные из подручных средств: монет, карандашей, фишек домино.

На создание конструкции из своего последнего видео Kaplamino потратил неделю — в ней он использовал канцелярские резинки, которые заставляли мячики отскакивать под нужным углом. Идеальный дубль он записал только с 40-й попытки:

А вот и другие, не менее впечатляющие, работы Kaplamino. В этом видео в главной роли магниты:

А в этом — спиннеры:

А вот этот ролик вообще «с огоньком»:

В галерее — работы Ксении Перовой из Санкт-Петербурга. Девушка косплеерша с 4-летним стажем. Она может легко перевоплотиться в любого персонажа мультика, игры, сериала или фильма.