14 августа: самый лучший фильм о любви, кот-коротышка и чудесное преображение

Всем добрейшего позитивного утречка! Вот и пришла она, наша долгожданная, наша любимая ПЯТНИЦА! Она же тяпница! Надеемся, что этот день принесет вам только радость и счастье.

Так, что у нас тут с погодой? Дождливо, пасмурно и до +13. Печалька... Лето, вернись!

А вы любите романтические фильмы? The Independent опубликовал на своем сайте рейтинг – топ-10 ромкомов. Лучшей романтической комедией всех времен стала картина 1989 года «Когда Гарри встретил Салли», главные роли в которой исполнили актеры Билли Кристалл и Мэг Райан.

Может ли секс разрушить дружбу между мужчиной и женщиной? Именно этот вопрос обсуждают Гарри и Салли по дороге из Чикаго в Нью-Йорк. Спустя 11 лет они так и не найдут ответа... Поймут ли эти двое, что созданы друг для друга? Или будут и дальше отрицать существование притяжения, которое родилось в ту самую секунду, когда Гарри встретил Салли? Если еще не смотрели этот фильм - рекомендуем!

На второй строчке оказался фильм 1998 года «Вам письмо». В главной роли всё та же красотка Мэг Райан. «Бронзу» взяла картина Вуди Аллена «Энни Холл».

Также в ромкомовскую десятку вошли такие фильмы как «Ноттинг-Хилл», «День сурка», «Скажи что-нибудь», «Филадельфийская история», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».

Какая же пятница без котиков? Кот из Москвы и его короткие лапки завоёвывают сердца людей. Его зовут Манчестер, лапки нисколько не мешают ему заниматься любимыми кошачьими делами — охотиться за игрушками, тыгыдыкать по дому и очаровывать людей. Смотрим и умиляемся!

Манчестер живёт в Москве, его хозяина зовут Александр Ушаков. Котейке 2 года, он метис - родился от шотландской прямоухой кошки и манчкина, именно эта порода известна короткими лапками. Длина лап Манчи всего 10 сантиметров.

Александр решил завести Манчи Инстаграм, на страничке кота уже более 58 тысяч подписчиков!

А вот нехилый мотиватор для тех, кто хочет похудеть и изменить свою жизнь! Американка Таннен Ордунев похудела больше, чем в два раза. Девушка весила 152 кг, а сейчас - 89 кг.

Таннен с детства была полной, а со временем еда и вовсе стала её любимым развлечением. В итоге из-за своего питания она носила одежду размера 8XL. Обычно девушка пропускала завтрак, во время ланча ела бургеры, наггетсы, картошку фри и запивала всё это газировкой. Затем перекусывала мороженым и чипсами. На ужин у Таннен было что-то из китайской доставки — курица, лапша и газировка. Перед сном она опять перекусывала — пирожными.

Похудеть самой у нее не получилось, и тогда Таннен решилась на желудочное шунтирование. Благодаря диете и шунтированию девушке удалось скинуть больше половины своего веса.

Хорошего всем дня! И прекрасных выходных.

