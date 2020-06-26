26 июня: «туннель объятий» для пенсионеров Бразилии и непревзойденный смех лисиц

Доброе утро, котятки! Проводим пятничный день в мечтах о море. А в перерывах не забывайте читать наши хорошие новости. Поехали!

Кстати, это фото с пляжа Уатулько, Оахака (Мексика), где игра света раскрасила море в цвета радуги.

Давайте посмотрим, какая погода нас ожидает на выходных. В пятницу малооблачно и до +26 градусов. В субботу точно надо ехать на природу или купаться. 27 июня тоже малооблачно, а воздух прогреется аж до +30 градусов. А в воскресенье обещают дождь, а столбики термометров поднимутся до +27.

Слышали когда-нибудь, как смеются рыжие лисицы? Послушайте обязательно, это лучший звук на свете! Немного похож на заливистое кудахтанье, тут не поспоришь, но смех такой заразительный. И мордочки у лисиц в этот момент предельно довольные. Сами животные едва ли не катаются по полу от смеха. Вот, объясняем на примере лисиц Финнегана и Диксидо. Их гладят, а они смеются. Не забудьте включить звук!

Свой околополитический манифест по повестке дня поп-королева приурочила к Дню отмены рабства в США. Все доходы от трека перечислят на поддержку малого бизнеса. Сегодня слушаем Beyonce - «Black Parade».

В Бразилии изобрели безопасный способ для объятий. Между людьми находится разделительная пленка. Но чтобы можно было прикоснуться друг к другу, пусть даже и через нее, есть специальные рукава.

Придумали такое ноу-хау в бразильском доме престарелых. Несколько месяцев дети не могли навещать своих родителей из-за строгих ограничений.

Иногда хочется простого человеческого посмотреть на красивые картинки еды и природы. А думать о всем плохом совсем не хочется. Природа и еда, еда и природа. М-м-м! Честно говоря, никакого инфоповода тут нет, нас просто впечатлили посты из телеграм-канала «природа и еда». Насладитесь и вы. А еще лучше расскажите в комментариях, какое бы блюдо и место выбрали вы?

Хорошего настроения и отличных выходных!