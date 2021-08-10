10 августа: овцы на работе у историков и рисовые младенцы

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Солнце нас покинуло. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +25 градусов.

Волонтёры и историки стали использовать овец, чтобы очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения на ирландском кладбище в Кроссхейвене, написали в фейсбуке члены прихода церкви Святого Матфея.

Использовать овец придумала депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли: во время поездки в Уэльс она увидела, как члены церковной общины в Гауэре пасут коз на кладбище, чтобы те съедали траву и таким образом очищали надгробия. Она предложила Департаменту культурного наследия совета графства Корк позаимствовать идею, и власти согласились.

Козы съели весь плющ на кладбище, но не стали трогать траву, поэтому их заменили на овец. Участники проекта отмечают, что животные существенно облегчили поиск старых надгробий, которые «не видели целую вечность»: «Многие из памятников — просто камни с надписями. Люди не могли позволить себе купить надгробия, поэтому использовали валуны в качестве маркеров могил».

Овец участники проекта арендуют у местных фермеров. Они объявили конкурс на лучшие клички для нового стада.

«Бордерлайн», очевидно, был проговариванием травмы, «Ах» оказался спасительным счастливым исцелением. Сегодня слушаем Земфиру – «Ах».

В Японии распространилась необычная услуга: родители отправляют родственникам мешки с рисом в виде их новорожденных детей, сообщает The Guardian.

Мешки с рисом весят столько же, сколько настоящие младенцы, а на упаковке обычно размещают фото ребенка. Как пишет издание, подобная услуга стала пользоваться спросом на фоне пандемии, так как новоиспеченные родители часто не могут навестить родственников и показать им своих детей.

Такие мешки бывают самого разного дизайна, причем некоторые из них повторяют форму ребенка, завернутого в одеяло, чтобы люди могли лучше представить, каково это — держать на руках новорожденного.

Количество риса соответствует весу младенца при рождении, и чем больше вес — тем дороже мешок. Некоторые фирмы берут одну иену за грамм риса. Так, упаковка весом 3,5 кг будет стоит примерно 2,3 тысячи рублей.

«Впервые эта идея пришла мне в голову около 14 лет назад, когда родился мой собственный сын и я подумал о родственниках, которые жили далеко и не могли приехать повидаться с ним. Так мы решили сделать мешки с рисом такого же веса и формы, что и у ребенка, чтобы родственники могли взять его на руки и порадоваться», — рассказал владелец магазина риса Наруо Оно.

После положительных откликов покупателей Оно решил, что услуга будет пользоваться популярностью, и начал продавать «рисовых младенцев» по всей стране.

Спустя некоторое время предприниматель расширил ассортимент и начал продавать свадебный рис. «Жених и невеста могут подарить своим родителям мешки риса с их фотографиями, сделанными во время их младенчества, — чтобы выразить признательность за то, что они их родили», — объяснил Оно.

По его словам, спрос на свадебных «рисовых младенцев» особенно вырос во время пандемии, так как люди не могут посещать свадебные церемонии.

Мы уже не раз убеждались, что по части доброты, заботы и преданности домашние питомцы дадут всем фору. И часто их трогательное внимание проявляется в мелочах, которые особенно ценны для каждого хозяина. В любой момент коты и собаки готовы прийти на выручку, проверить, всё ли хорошо, побыть рядом или принести что-нибудь интересное. И это далеко не все способы проявить свою заботу.

Хорошего дня и заботливого настроения!