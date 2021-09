6 сентября: «Рик и Морти» почти стали «Назад в будущее» и Шуфутинский на повторе в течение 4-х часов

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю, завариваем чашечку чего-нибудь бодрящего и не забываем читать хорошие новости. Поехали!

Зонт – наше все! Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +11 градусов.

В твиттере канала Adult Swim опубликовали тизер возвращения мультсериала «Рик и Морти» — финальная серия пятого сезона должна выйти уже 5 сентября.

В ролике двух главных героев — ученого Рика Санчеза и его внука Морти Смита — сыграли Кристофер Ллойд («Назад в будущее») и Джейден Мартелл («Оно»). «Морти, мы дома», — сказал герой Ллойда. А Морти ответил: «О боже!»

Создатели подписали ролик C-132 — это номер, указывающий на то, к какой альтернативной вселенной относится эта версия персонажей. В мультсериале обычно появляются версии героев из вселенной С-137, а персонажи из С-132 появлялись в первой книге комиксов о «Рике и Морти».

Вероятно, создатели «Рика и Морти» пригласили Кристофера Ллойда потому, что мультсериал развился из короткометражного мультфильма Джастина Ройланда «Настоящие анимационные приключения Дока и Марти» (2006), в котором пародировались главные герои из трилогии «Назад в будущее».

Шведская поп-группа ABBA впервые за 40 лет выпустит новый альбом. Видеопрезентация предстоящего проекта состоялась в лондонском Олимпийском парке. Сегодня мы слушаем одну из композиций, которая будет на пластинке, – I Still Have Faith In You.

На календаре уже 6 сентября, но история с «Третьим сентября» нас всё никак не отпускает. В прошедшую пятницу в эфире тюменской радиостанции Dipol. FM четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября», а также ее кавер-версии и ремиксы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на программного директора радиостанции Романа Ильича.

«В оригинале она звучала после всех знаковых моментов — в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов — и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности. Поскольку сама по себе песня лиричная, а мы — радиостанция танцевальная, энергичная, хотелось добавить драйва», — уточнил Ильич.

Он отметил, что песня Шуфутинского звучит 3 сентября в утреннем шоу «Контора» уже третий год подряд. По его словам, постоянные слушатели уже воспринимают это как традицию и обычно публикуют в соцсетях сторис, как они напевают эту композицию.

Программный директор Dipol. FM добавил, что радиостанция время от времени экспериментирует с форматами, и это их выделяет. «Аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными», — говорит Ильич.

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» — популярный мем. Каждый год многие интернет-пользователи включают эту песню, ставят на аватар Шуфутинского и публикуют шутки. Судя по публикациям в соцсетях, в этом году от шуток про «Третье сентября» стали уставать, появились противники этого мема.

Жюри Comedy Wildlife Photography Awards объявило финалистов международного конкурса комедийной фотографии животных в дикой природе. Из 7000 снимков в шорт-лист попали только 42 работы, которые можно посмотреть тут. А мы покажем 10 фотографий, которые нам очень понравились.

