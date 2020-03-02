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Утро в Туле
2 марта:стильный интерьер в старом вагончике и мусор, выброшенный роботом из окна

2 марта:стильный интерьер в старом вагончике и мусор, выброшенный роботом из окна

Доброе утро! Сегодня мир отмечает день спички. Хоть мы все реже используем их в быту не стоит отрицать что из спичек получаются очень изящные поделки.

 

Весна вступает в свои права. В ближайшие пять дней ожидается потепление до +10.

Петербуржец Вадим Соловьев выкладывает в Instagram будни своего города в стиле киберпанк. На последнем робот-уборщик выбрасывает мусор из окна, приоткрыв часть панельного дома. «Домашние роботы похожи на своих хозяев», - подписывает видеоролик Вадим. Основной посыл творчества Вадима – эгоизм и безразличие людей  не зависят от количества гаджетов дома.  

 

Из любого шалаша можно сделать райский уголок. Это своим примером доказала американская семейная пара. Супруги купили старый вагон времен Второй Мировой войны и создали в нем уютный стильный интерьер в духе 40-х с антикварной мебелью.

 

Мама воссоздала макияж с портрета, нарисованного маленькой дочкой и выложила пост в Reddit. Брови-гусеницы, огромные ресницы и яркая красная помада в пол-лица - пользователи Сети оценили ее чувство юмора.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим совместный клип Егора Крида и Hammali Navai.

 

В галерее сегодня удивительные скульптуры из стальной проволоки британского скульптора Робина Уайта.

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Автор: Администрация Myslo
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